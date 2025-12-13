El Govern de Prohens volverá a dejar sin subvenciones a sindicatos y patronales en 2026

En 2026, las patronales y sindicatos de Baleares tampoco recibirán ni un euro en subvenciones directas del Govern, como se les venían asignado tradicionalmente. Será el tercer año consecutivo sin ayudas directas pero con una particularidad: en 2024 y 2025 las perdieron por la presión de Vox al Govern de Marga Prohens y fue una de sus condiciones para aprobarle los Presupuestos autonómicos.

Fuentes del Govern de Baleares (del PP) han adelantado a OKBALEARES que en 2026, CCOO, UGT, CAEB y PIMEM tampoco se repartirán los 415.000 euros estipulados y que cobraban religiosamente con la izquierda en el Consolat.

Se da la circunstancia de que el Govern tuvo que aceptar retirar las subvenciones en 2024 para cumplir con los 101 puntos del acuerdo que permitió la investidura de Marga Prohens meses antes. Y este punto en concreto fue una exigencia inmediata de Vox, por aquél entonces, socio del gobierno del PP, para aprobar los Presupuestos de 2024.

En 2025 ha sucedido exactamente lo mismo: no ha habido subvenciones directas para patronales y sindicatos. También ha sido una exigencia de Vox para aprobar los Presupuestos por segundo año consecutivo que ha cumplido el PP.

En 2026 todo seguirá igual a pesar de que no hay ni Presupuestos ni, por tanto, exigencias de Vox en este sentido. Y lo más llamativo: tampoco figuró nunca en el programa electoral del Partido Popular. Tanto es así, que en 2024 el PP admitió que tuvo «muchas dudas» antes de aceptar esta condición de los de Santiago Abascal.

Las mismas fuentes que han adelantado esta información a OKBALEARES abren otras puertas para que llegue dinero público autonómico a estas organizaciones de las islas: no habrá subvenciones directas o nominativas, pero las pueden recibir por concurrencia; es decir, presentándose a convocatorias de subvenciones que lance el Govern. En ese caso deberán justificar la finalidad de la recepción de ese montante total de 415.000 euros.

Esta decisión se toma, además, en un contexto de prórroga Presupuestaria que entrará en vigor el próximo uno de enero.