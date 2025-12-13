Mallorca-Elche: telón a 2025 en Son Moix

Con el Mallorca-Elche de esta tarde cae el telón de 2025 en Son Moix, un año que arrancó con muchas expectativas, pero que no ha sido demasiado positivo para los de Arrasate, que han dado demasiados tumbos y no han conseguido una línea de regularidad acorde a la calidad de la plantilla. De hecho, el partido está cargado de obligaciones porque la distancia con el descenso es de tan sólo dos puntos.

De los recién ascendidos el Elche es al que mejor le va en la Liga, noveno clasificado con 19 puntos, pero también es cierto que su trayectoria fuera de casa no esrá siendo buena, hasta el punto de que llega a Palma con cuatro derrotas consecutivas forasteras a las espaldas, aunque se dio un respiro en la pasada jornada goleando en el Martínez Valero al Girona, en un partido con especial protagonismo de Rafa Mir, autor de dos de los tantos de los ilicitanos.

Raíllo, operado hace sólo seis días de fractura de pómulo, apunta a titular después de que Arrasate dijera ayer que «él quiere jugar y ya sabéis cómo es». Además, Leo Román volverá a la portería, con su lesión ya superada, porque el entrenador tiene clara la importancia de los puntos y va a poner en juego a lo mejor que tiene, que es casi todo salvo Samú Costa, sancionado, y Cuéllar, indispuesto. Por volver vuelve hasta Lato, que también figura en la convocatoria.

La tarde se presenta además divertida porque vuelve a Palma Munuera Montero tras el escándalo que montó en la primera jornada ante el Barça. Eso sí, esta vez no estará en la sala VOR Figueroa Vázquez, sino que le auxiliará el catalán Ávalos Barrera.

Alineaciones probables

Mallorca: Leo Román, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Omar Mascarell, Morlanes, Sergi Darder, Mateo Joseph, Virgili y Muriqi.

Elche: Iñaki Peña, Héctor Fort, Álvaro Núñez, Affengruber, Bigas, Germán Valera, Febas, Aguado, Mendoza, Álvaro y Rafa Mir.

Árbitros: Munuera Montero (campo) y Ávalos Barrera (VAR).

Estadio: Son Moix, 16.15 horas.