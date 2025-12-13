Adiós a la Plaza del Ayuntamiento de Valencia: el cambio que llega y afecta a la mascletá

La Plaza del Ayuntamiento de Valencia cambiará a mejor en los próximos años. María José Catalá, alcaldesa de la capital, ha presentado recientemente el anteproyecto de reurbanización integral de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia que puedes consultar AQUÍ. Este rediseño se divide en cuatro fases de ejecución: la plaza de la mascletá, fuente ornamental – María Cristina, Sant Vicent Mártir y Marqués de Sotelo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la remodelación de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.

El Ayuntamiento de Valencia remodelará su plaza durante los próximos años y por ello la alcaldesa de la localidad, María José Catalá, se reunió el pasado martes con el equipo redactor del proyecto, encabezado por el arquitecto Miguel del Rey, que ya han presentado el anteproyecto de reurbanización integral. Al rediseño de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia se destinará un presupuesto de 11,4 millones de euros, ya que se intervendrán 38.000 m2 de la superficie donde se duplicarán los árboles para garantizar las zonas de sombra, y también se doblarán los bancos actuales y la superficie drenante. Todo con el objetivo de que el peatón sea el protagonista.

La nueva Plaza del Ayuntamiento de Valencia

«La reurbanización de la plaza de L’Ajuntament incorpora una elipse que identificará la catedral de la pólvora». Este fue el titular del comunicado publicado hace unos días por el Ayuntamiento de Valencia tras la presentación de este anteproyecto de reurbanización integral de la plaza, y la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, también quiso dar más información sobre un proyecto que se realizará en cuatro fases de ejecución: la plaza de la mascletá, fuente ornamental – María Cristina, Sant Vicent Mártir y Marqués de Sotelo.

«Este es un proyecto de identidad para Valencia, porque esta ciudad tenía que reconocerse a sí misma. No podemos hacer una plaza o ciudad franquicia, sino que teníamos que hacer una plaza que sólo se pudiera hacer en Valencia», afirmó la alcaldesa en declaraciones que recoge el Ayuntamiento. «Me gustan mucho las plazas, pero no las que me puedo encontrar en Madrid, Barcelona u otras grandes ciudades. Me gusta que lo que hacemos sólo pueda hacerse en València y era uno de los requisitos. La plaza sólo puede ser la plaza de L’Ajuntament de Valencia y eso es generar identidad, lo que se traduce en un motivo de orgullo», añadió.

Esta reforma integral de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia tendrá como epicentro la plaza de la mascletá, que tendrá una nueva forma elíptica «que rememora a la forma usada por Goerlich en el antiguo mercado de las flores». Tendrá una nueva dimensión de 2.211m2 para garantizar el desarrollo de la mascletá y el acabado serán adoquines simulando los ‘volaorets’ para identificar la zona y evitar que la huella del fuego desgaste el acabado.

«La reforma mantendrá la estatua de Vinatea, se crea un jardín junto a la fuente ornamental, una subplaza frente al futuro museo de Sorolla y se integrará la calle Sant Vicent Màrtir con la plaza y la avenida Marqués de Sotelo, buscando una continuidad estética y realzando el corazón identitario de la ciudad», informa el Ayuntamiento de Valencia en un comunicado.

«El anteproyecto propone una gran plaza pública de plataforma única, un gran espacio unitario peatonal solado con piezas de calidad y dimensión adecuadas a su escala, garantizando el valor arquitectónico, potenciando un arbolado caducifolio de altura controlada, que permita visualizar la propia arquitectura de la plaza, permitiendo a la vez la existencia de sombra en las áreas de estar y en las zonas de paseo, permitiendo bajar grados de temperatura», informan.

Este anteproyecto de reforma también afectará a la fuente ornamental y avenida de María Cristiana, con un jardín ubicado donde antes estuvo el jardín de San Francisco. Este proyecto también conectará San Vicente Mártir, María Cristina y la Plaza del Ayuntamiento con una gran circunferencia de círculos concéntricos de adoquín. El tramo norte de la calle San Vicente Mártir se configurará como una plataforma continua para aumentar el paso libre de los peatones y en la avenida de Marqués de Sotelo se configura como un bulevar contemporáneo con andenes, aceras y zonas de estar. «El objetivo es crear una unidad estética que realce el centro neurálgico y el corazón identitario de la ciudad desde la plaza de la Reina hasta la Estació del Nord», informa el Ayuntamiento de Valencia.

«Un proyecto con identidad propia»

María José Catalá ha señalado que «este es un anteproyecto que a este gobierno municipal le gusta porque creemos que con él la plaza de L’Ajuntament será un gran espacio peatonal que tendrá una identidad propia, respetando los usos festivos como son las Fallas, respetando el valor arquitectónico de la plaza, aumentando las zonas de sombra y ganando zonas para el uso y disfrute del ciudadano».

Asimismo, ha explicado que «ahora iniciamos un nuevo trámite donde todos los servicios municipales deben informar sobre este anteproyecto que deberá ajustarse a los criterios técnicos que señalen, así como ser sensibles al tradicional negocio de la venta de flores y a las actividades falleras que aquí se realizan».

«La ciudad debe reconocerse a sí misma, los valencianos debemos reconocer nuestra ciudad y acabar con la amalgama de diseños de los últimos años que no correspondían a una identidad propia y única, y la plaza principal de esta ciudad debe ser su emblema, la joya de la corona del Plan Valentia», dijo durante su intervención, según recoge la página web oficial del Ayuntamiento de Valencia.