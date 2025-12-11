Casa 47, la nueva Entidad Estatal de Vivienda que el Gobierno ha creado a partir de Sepes, publicará una convocatoria piloto con 171 viviendas de alquiler antes de Navidad. Del total de viviendas: 67 estarán en Vigo, 67 en la zona afectada por la DANA de Valencia y 37 en Mieres (Asturias).

En el caso de las viviendas de Vigo, el precio del alquiler será de 8,8 euros el metro cuadrado (las viviendas tienen distinto tamaño), un 35% por debajo del precio de mercado. Así, una vivienda de 80 metros, tendría una renta mensual de alquiler de unos 700 euros, según ha adelantado Europa Press.

Esta primera convocatoria servirá para evaluar el proceso de adjudicación, la demanda y el perfil de los solicitantes, con el objetivo de afinarlo al máximo para cuando empiecen a entrar los grandes lotes de viviendas el año que viene, han destacado desde Vivienda. Además, como el portal a través del cual se podrán solicitar las viviendas aún está en desarrollo –previsiblemente empezará a funcionar en 2026 –, las bases de esta convocatoria piloto se publicarán en la web de Casa 47.

De esta manera, en dicha web, los interesados podrán consultar la ficha completa de cada vivienda (características, fotos, precio y requisitos) y encontrarán un formulario de solicitud que podrán completar online.

Sepes ya es Casa 47

El Gobierno aprobó este martes el real decreto que modifica el estatuto de Sepes para transformar su nombre y adaptar su organización a la nueva realidad de Casa 47.

La entidad pasará de tener como actividad principal la de urbanización y entrega de suelos y viviendas a las demás administraciones, para pasar a actuar como una gran Entidad Estatal de Vivienda, en la cual no solo se urbanice y se construya, sino que además se gestione todo el ciclo residencial del parque público de vivienda estatal.

Los contratos de alquiler que firme Casa 47 podrán tener una duración de hasta 75 años: en una primera fase, con un contrato de 14 años de duración y una segunda con prórrogas automáticas de 7 años sujetas al cumplimiento de una mayoría de las condiciones de acceso.