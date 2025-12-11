El 80% de los médicos de la sanidad valenciana secundan las concentraciones contra Mónica García

El 80% de los médicos de la sanidad pública valenciana han secundado las concentraciones de protesta contra el estatuto marco de la ministra Mónica García en hospitales y centros de salud de la Autonomía. Las movilizaciones han tenido una mayor incidencia en Castellón, algo menor en Valencia y un término intermedio en Alicante, según ha revelado a OKDIARIO fuentes del Confederación Española de Sindicatos Médicos Comunidad Valenciana (CESM-CV). Como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, grabado en el hospital general de Castellón, los galenos se han concentrado pacíficamente a las puertas de sus centros al grito de: «¡Es un insulto el nuevo estatuto!», entre otras proclamas repetidas en esas mismas concentraciones, como «¡médico agotado, paciente abandonado!» o «no al estatuto sin los médicos»

De facto, las concentraciones se han llevado a cabo a la misma hora que la ministra había convocado a los representantes sindicales a una reunión en Madrid, que se ha saldado con la convocatoria de otra, el próximo 17 de diciembre, pero sin avances. En CESM-CV ya había avisado este miércoles, a través de un comunicado dirigido a los facultativos al que tuvo acceso y publicó OKDIARIO, que las movilizaciones continuaban pese a esa reunión. Porque se temían que la ministra no renunciaría a su estatuto marco, como ha sucedido.

Para este viernes está convocada la cuarta y última jornada de paros, de momento, en la Comunidad Valenciana. No habrá concentraciones, pero a tenor de la evolución de las movilizaciones que se cierran en 24 horas, los médicos valencianos están convencidos de que vendrán más iniciativas ya sean huelgas, concentraciones, manifestaciones, paros u otras medidas.

Para la sanidad valenciana, se ha tratado de la movilización más importante en los últimos tiempos, sólo comparable a las que se produjeron en la etapa en que el Gobierno autonómico lo presidía el socialista Ximo Puig. Pero con la particularidad de que los galenos valencianos son partidarios de continuar efectuando acciones que visibilicen su problema ante la sociedad y, sobre todo, que conciencien también de lo que está sucediendo a los pacientes de hospitales y centros de salud.