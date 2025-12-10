Nueve de cada 10 médicos de hospitales valencianos secunda la huelga contra la sanidad de Mónica García

El seguimiento de la huelga contra la sanidad de la ministra Mónica García ha alcanzado el 90% en los hospitales de la Comunidad Valenciana, según los datos ofrecidos este miércoles por la Confederación Española de Sindicatos Médicos de la Comunidad Valenciana (CESM-CV). Es decir, que nueve de cada 10 médicos de los servicios hospitalarios han secundado la movilización, según se desprende de los datos citados por las fuentes antes mencionadas. La movilización, tal como ha venido publicando OKDIARIO, protesta contra el borrador del nuevo Estatuto Marco del Personal Estatutario del Sistema Nacional de Salud, impulsado por la ministra de Sanidad, Mónica García.

Para este jueves están convocadas concentraciones a las 11:00 horas concentraciones a las puertas de los hospitales y centros de salud de la Comunidad Valenciana. Estas movilizaciones se mantienen, según han confirmado fuentes del citado sindicato. A la misma hora, Mónica García ha convocado una reunión urgente con las organizaciones convocantes.

La huelga de médicos ha comenzado este pasado martes y se extenderá hasta el viernes. En el caso de la Comunidad Valenciana, el seguimiento ha sido también elevado en los centros de salud. En concreto, entre el 70 y el 75%, según han confirmado fuentes de CESM-CV a OKDIARIO.

Según, también, fuentes de CESM-CV, el seguimiento ha sido más elevado en la provincia de Alicante. Y algo inferior en la de Valencia. Las citadas fuentes han destacado el enorme seguimiento, también, en el ámbito hospitalario, donde se ha alcanzado el 90% y, en algunos lugares, hasta casi el 100%.

Se trata de la movilización más importante de los médicos en la Comunidad Valenciana desde las que también CESM, en este caso Comunidad Valenciana, llevó a cabo en la primavera de 2023. Como ahora Mónica García, entonces, Ximo Puig terminó por convocar a los facultativos a una reunión el 4 de abril. Es decir, 24 horas después de la movilización del día anterior.

Pero, en el momento de realizarse aquella convocatoria, la Consellería de Sanidad, que dirigía Miguel Mínguez, ya cedió en un punto esencial: se reimplantó la segunda lectura de las mamografías que el propio Gobierno de Ximo Puig y Compromís habían eliminado en vísperas del 8 de marzo del mismo año.

La tarde de este miércoles, CESM-CV ha lanzado un breve comunicado en el que, entre otras cuestiones, por si quedaba alguna duda, destaca que «la ministra, vista la gran respuesta inicial a los 4 días de huelga médica, rectifica y cita mañana, a las 11H, al Comité de Huelga de los médicos, con el objetivo, se supone, de renegociar puntos que hasta ahora son insalvables».

No obstante, según reza en el citado comunicado: «Nosotros los médicos saldremos a la calle con el fin de que se nos escuche a las 11 horas como tenemos previsto». Además, añade que «los médicos que estéis de servicios médicos os invitamos a que os concentréis en vuestras puertas de centro de trabajo mañana jueves a las 11:00 horas». Las concentraciones tendrán una duración de 60 minutos. Y concluirán, por tanto, a las 12:00 horas.