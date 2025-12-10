Detenido por segunda vez por matar a golpes a su pareja en Catarroja (Valencia)

La Guardia Civil ha detenido por segunda vez a la pareja de una mujer de 48 años de edad, este lunes, víctima de una brutal paliza sufrida la madrugada del viernes al sábado, en la localidad de Catarroja, en Valencia. La mujer pasó tres días en coma antes de fallecer. La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género se encuentra recabando datos del asesinato, catalogado hasta ahora como de «presunta violencia de género», según ha reflejado la propia Delegación en su perfil de X. El sospechoso es la pareja de la víctima. Se trata de un varón, de 43 años. Tanto la víctima como el presunto homicida son españoles. Todo ello, según han revelado fuentes próximas a la investigación. El hombre, que fue arrestado antes del fallecimiento de la víctima, quedó en libertad con orden de alejamiento. Este miércoles, ha vuelto a ser detenido.

Cuando la Comunidad Valenciana aún se recupera del impacto que ha supuesto en la opinión pública el hallazgo de los cadáveres de de un varón de 34 años y una mujer, de 29, cuyos cuerpos sin vida fueron descubiertos en el interior de una vivienda en el barrio de Carolinas Altas, en la ciudad de Alicante, se ha producido otro trágico suceso.

En este caso, los hechos se han producido en la localidad de Catarroja. Uno de los municipios afectados por la terrible DANA que asoló decenas de localidades de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

En este caso, la mujer fue víctima de una brutal paliza en la madrugada del viernes al sábado. El hombre, que fue arrestado por la Policía Judicial de la localidad de Alfafar, también en Valencia, antes del fallecimiento de la víctima, quedó en libertad con orden de alejamiento tras comparecer ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sueca, también en Valencia. La única acusación que había en esos momentos contra él era la de la fiscalía. Y ella, pasó tres días en coma hasta fallecer en el Hospital La Fé, en Valencia, según Europa Press.

El crimen se enmarca, presuntamente, como de violencia de género, según las fuentes oficiales. Pero, el trabajo de los investigadores continúa. De hecho, el hombre ha vuelto a ser detenido este miércoles.