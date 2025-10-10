Mikel Merino: «¿Suplencias? Si vas a poner caritas y estar triste, va a ser peor para el equipo y para ti»

Mikel Merino atendió a los medios de comunicación desde la sala de prensa de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para analizar el duelo que enfrentará a España y Georgia en Elche. Este encuentro está marcado por la DANA que ha afectado a la Comunidad Valenciana y que ha alterado los planes del combinado nacional.

El jugador del Arsenal comenzó hablando de la salud mental: «Hoy es un día muy importante para todo el mundo, no sólo para los futbolistas. Puede ser un reto a nivel deportivo y personal. Hoy en día es una bendición que se pueda hablar sobre la salud mental. A nivel deportivo, es lo que más define que un futbolista esté en su mejor momento o no».

El navarro analizó las bajas de Lamine y Nico: «Está claro cuando faltan jugadores de su calibre que puede cambiar la idea de juego. Todos los que están en esta convocatoria tienen características de uno contra uno. Somos una selección que, esté quien esté, se verá una selección reconocible, seguro».

Al hablar del primer puesto en el ránking FIFA de España, comentó lo siguiente: «No lo hemos hablado, creo que es algo muy positivo. Son palabras mayores ser la mejor selección del mundo. Poder estar aquí representando lo que representaban ellos es muy bonito. Empezar nuestro camino como mejor selección del mundo y mantenerlo».

«Siempre es algo complejo el tema del fútbol, titular o suplente. El nível que hay es altísimo. El rol que me tocó a mi en la Eurocopa fue salir con la mejor cara. Creo que tenemos una gran suerte, tanto Fabián como yo. Creo que es la mejor manera de ver a un equipo que crece y que tiene jugadores de mucho nivel y más de uno por puesto. Si vas a poner caritas y estar triste, va a ser peor para el equipo y para ti», comentó sobre la gestión de los minutos y el papel de los jugadores.

Sobre la importancia de los suplentes, fue claro: «100%, lo dicen los datos, la cantidad de goles que se marcan en los últimos minutos. Solamente parece valer cuando juegas de titular, pero el fútbol es mucho más que eso. Es normal que a veces haya cambios o decisiones que no te guste, pero mientras eso no afecte a tu manera de encarar el partido».