Así queda la parrilla de salida del GP de Abu Dabi: las posiciones de los pilotos de F1

Max Verstappen se llevó la pole más importante del año y saldrá por delante de Lando Norris y Oscar Piastri en la última carrera del Mundial de Fórmula 1 2025. El piloto de Red Bull sueña con su quinto título y confía en lo que hagan por detrás George Russell, cuarto, Charles Leclerc, quinto, y Fernando Alonso, sexto. Así queda la parrilla del Gran Premio de Abu Dabi, con unas posiciones que darían su primer campeonato al británico de McLaren de terminar así la carrera de este domingo (14:00 horas).

Así queda la parrilla del GP de Abu Dabi