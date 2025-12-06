MUNDIAL DE FÓRMULA 1 2025: GP DE ABU DABI

Así queda la parrilla de salida del GP de Abu Dabi: las posiciones de los pilotos de F1

Max Verstappen se llevó la pole por delante de Lando Norris y Oscar Piastri

En esta tesitura, el campeón sería el piloto británico de McLaren

Lea aquí nuestra crónica de la clasificación

Norris
Norris, Verstappen y Piastri. (Getty)
Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

Max Verstappen se llevó la pole más importante del año y saldrá por delante de Lando Norris y Oscar Piastri en la última carrera del Mundial de Fórmula 1 2025. El piloto de Red Bull sueña con su quinto título y confía en lo que hagan por detrás George Russell, cuarto, Charles Leclerc, quinto, y Fernando Alonso, sexto. Así queda la parrilla del Gran Premio de Abu Dabi, con unas posiciones que darían su primer campeonato al británico de McLaren de terminar así la carrera de este domingo (14:00 horas).

Así queda la parrilla del GP de Abu Dabi

  1. Max Verstappen
  2. Lando Norris
  3. Oscar Piastri
  4. George Russell
  5. Charles Leclerc
  6. Fernando Alonso
  7. Gabriel Bortoleto
  8. Esteban Ocon
  9. Isack Hadjar
  10. Yuki Tsunoda
  11. Oliver Bearman
  12. Carlos Sainz
  13. Liam Lawson
  14. Kimi Andrea Antonelli
  15. Lance Stroll
  16. Lewis Hamilton
  17. Alex Albon
  18. Nico Hulkenberg
  19. Pierre Gasly
  20. Franco Colapinto

Lo último en Deportes

Últimas noticias