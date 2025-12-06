Así queda la parrilla de salida del GP de Abu Dabi: las posiciones de los pilotos de F1
Max Verstappen se llevó la pole por delante de Lando Norris y Oscar Piastri
En esta tesitura, el campeón sería el piloto británico de McLaren
Max Verstappen se llevó la pole más importante del año y saldrá por delante de Lando Norris y Oscar Piastri en la última carrera del Mundial de Fórmula 1 2025. El piloto de Red Bull sueña con su quinto título y confía en lo que hagan por detrás George Russell, cuarto, Charles Leclerc, quinto, y Fernando Alonso, sexto. Así queda la parrilla del Gran Premio de Abu Dabi, con unas posiciones que darían su primer campeonato al británico de McLaren de terminar así la carrera de este domingo (14:00 horas).
Así queda la parrilla del GP de Abu Dabi
- Max Verstappen
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- George Russell
- Charles Leclerc
- Fernando Alonso
- Gabriel Bortoleto
- Esteban Ocon
- Isack Hadjar
- Yuki Tsunoda
- Oliver Bearman
- Carlos Sainz
- Liam Lawson
- Kimi Andrea Antonelli
- Lance Stroll
- Lewis Hamilton
- Alex Albon
- Nico Hulkenberg
- Pierre Gasly
- Franco Colapinto
