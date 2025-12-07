F1 GP de Abu Dabi en directo hoy | Horario y dónde ver la carrera de Fórmula 1 en vivo y por TV
Sigue en vivo y en directo online la última carrera de la temporada, del Gran Premio de Abu Dabi de F1
Llegó el día D. Este domingo en Abu Dabi se define el Mundial de Fórmula 1. La lógica invita a pensar que Norris lo tiene en el bolsillo por los 12 puntos de ventaja sobre un Verstappen que se ha revuelto como el campeón que es para llegar con vida a la última carrera del año. El neerlandés parte desde la pole y deberá ganar y esperar. A Norris le vale con acabar en la segunda posición desde la que sale o incluso perder un puesto. Siendo tercero también se coronaría.
Las mencionadas cuentas siempre y cuando Verstappen gane. En caso de que el de Red Bull, a Norris se le quedaría el Mundial en bandeja. Parece prácticamente sentenciado, pero claro, los estrategas de McLaren atraviesan su mejor momento. De hecho, tienen buena culpa de que Verstappen llegue con pulso a Abu Dabi. Pero así son las cosas, así que Max, campeón por naturaleza, se entregará ya que está aquí. En verano llegó a estar a más de 100 puntos del líder, que por aquel entonces era Piastri, quien este domingo también tiene opciones de coronarse.
Pocas, porque es el que más difícil lo tiene de los tres, pero las tiene. Está obligado a ganar y que Norris acabe sexto o peor. Precisamente desde esa posición saldrá un Fernando Alonso sorprendido por la clasificación de su AMR25, un coche del que está deseando despedirse. «La verdad es que inesperado totalmente. No esperaba que íbamos a ser tan competitivos en Abu Dabi, teníamos muchas dudas porque es de curva lenta que se nos ha resistido todo el año», explicó. Sainz lo hará desde la decimosegunda posición. El Mundial se reduce a una carrera a tres durante 58 vueltas. Norris, Verstappen y Piastri. Tres pilotos, sólo uno se coronará en Abu Dabi como campeón del mundo.
Cuánto dinero gana el campeón del Mundial de Fórmula 1 2025
Una vez resuelto el campeón y tras una celebración que estará a la altura de la épica de un Mundial que se decide en la última carrera, será momento para hablar de dinero. El precedente más reciente es el del cuarto campeonato de Verstappen en 2024, cuando el holandés se llevó un premio de cinco millones de euros, el bonus que otorga el equipo Red Bull firmado previamente en los contratos de sus pilotos con la cláusula de ganar la F1.
Las cuentas: qué tienen que hacer Norris, Verstappen y Piastri para ganar el Mundial de F1
Las calculadoras echan humo este domingo en Abu Dabi. Al que más le favorece es a Norris, el único de los tres candidatos que depende de sí mismo. Le vale con ser tercero para coronarse. Verstappen deberá vencer y esperar a que el británico acabe cuarto o peor y Piastri debe vencer y que Norris finalice sexto o pero.
Horario y dónde ver la última carrera de F1
El circuito Yas Marina acogerá el Gran Premio decisivo a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos tendrán que dar un total de 58 vueltas al trazado. A esa hora comenzará la batalla entre Norris, Verstappen y Piastri.
Carrera del Gran Premio de Abu Dabi de F1
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera del GP de Abu Dabi de F1, última prueba de un Mundial cuyo ganador está en el aire. ¡Arrancamos!
Así queda la parrilla de salida del GP de Abu Dabi: las posiciones de los pilotos de F1
Max Verstappen se llevó la pole más importante del año y saldrá por delante de Lando Norris y Oscar Piastri en la última carrera del Mundial de Fórmula 1 2025. El piloto de Red Bull sueña con su quinto título y confía en lo que hagan por detrás George Russell, cuarto, Charles Leclerc, quinto, y Fernando Alonso, sexto. Así queda la parrilla del Gran Premio de Abu Dabi.