F1 GP de Abu Dabi en directo hoy | Horario y dónde ver la carrera de Fórmula 1 en vivo y por TV

Llegó el día D. Este domingo en Abu Dabi se define el Mundial de Fórmula 1. La lógica invita a pensar que Norris lo tiene en el bolsillo por los 12 puntos de ventaja sobre un Verstappen que se ha revuelto como el campeón que es para llegar con vida a la última carrera del año. El neerlandés parte desde la pole y deberá ganar y esperar. A Norris le vale con acabar en la segunda posición desde la que sale o incluso perder un puesto. Siendo tercero también se coronaría.

Las mencionadas cuentas siempre y cuando Verstappen gane. En caso de que el de Red Bull, a Norris se le quedaría el Mundial en bandeja. Parece prácticamente sentenciado, pero claro, los estrategas de McLaren atraviesan su mejor momento. De hecho, tienen buena culpa de que Verstappen llegue con pulso a Abu Dabi. Pero así son las cosas, así que Max, campeón por naturaleza, se entregará ya que está aquí. En verano llegó a estar a más de 100 puntos del líder, que por aquel entonces era Piastri, quien este domingo también tiene opciones de coronarse.

Pocas, porque es el que más difícil lo tiene de los tres, pero las tiene. Está obligado a ganar y que Norris acabe sexto o peor. Precisamente desde esa posición saldrá un Fernando Alonso sorprendido por la clasificación de su AMR25, un coche del que está deseando despedirse. «La verdad es que inesperado totalmente. No esperaba que íbamos a ser tan competitivos en Abu Dabi, teníamos muchas dudas porque es de curva lenta que se nos ha resistido todo el año», explicó. Sainz lo hará desde la decimosegunda posición. El Mundial se reduce a una carrera a tres durante 58 vueltas. Norris, Verstappen y Piastri. Tres pilotos, sólo uno se coronará en Abu Dabi como campeón del mundo.