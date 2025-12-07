Cuánto dinero gana el campeón del Mundial de Fórmula 1 2025

En un mundo para ricos como es la categoría reina del motor llama la atención que su principal secreto sea precisamente todo lo que tiene que ver con lo económico. Este domingo en la última carrera del Mundial de Fórmula 1 2025 uno de los tres aspirantes al título se embolsará una gran cantidad de dinero por proclamarse campeón, pero siempre varía en función de la escudería. Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri se juegan mucho más que un trofeo en el Gran Premio de Abu Dabi.

Las cuentas son sencillas. El líder del campeonato es Norris con 408 puntos, 12 más que Verstappen (396) y 16 sobre su compañero de McLaren, Piastri (392). Al piloto británico, que sale desde la segunda posición por detrás del de Red Bull y delante del australiano, le vale con conservar ese lugar o como mucho caer a la tercera.

Por su parte, Verstappen necesita que Norris termine la carrera, como mínimo, cuarto, sin importar lo que haga Piastri siempre y cuando él gane. El holandés se hizo con la pole con mucha superioridad este sábado en el circuito de Yas Marina. El que más complicado lo tiene es el australiano, que tiene que ganar y esperar que su compañero quede del sexto para abajo. En caso de victoria, tampoco le influye lo que haga el piloto de Red Bull.

Cuánto dinero se lleva el campeón del Mundial de F1

Una vez resuelto el campeón y tras una celebración que estará a la altura de la épica de un Mundial que se decide en la última carrera, será momento para hablar de dinero. El precedente más reciente es el del cuarto campeonato de Verstappen en 2024, cuando el holandés se llevó un premio de cinco millones de euros, el bonus que otorga el equipo Red Bull firmado previamente en los contratos de sus pilotos con la cláusula de ganar la F1.

Así, el montante de Max en toda la temporada pasada fue de 67 millones, según la revista Forbes, dinero inferior a 81 que se embolsó en 2023 por proclamarse campeón por tercera vez ganando 19 de las 22 carreras, ya que en Red Bull el bonus por victoria es de 1,5 millones, lo cual, sumado al premio por el título, supuso una variable de 28 millones añadida a su sueldo fijo. En 2024 fueron ocho sus triunfos y, por tanto, la paga extra fue menor.

De esta forma, si a sus siete victorias de 2025 se suma la hipotética de este domingo, Verstappen ingresaría una variable de 12 millones, como el año pasado, a la que habría que añadir los cinco del título si se cumplen las cábalas con Norris. Así, su premio total estaría estimado en 17 millones, según el precedente reciente que relató Forbes. Todo cambiaría si el campeón saliese de McLaren, aunque al no haber un éxito reciente de los de Woking es más difícil elaborar una cantidad exacta de dinero.

Cuánto dinero gana la escudería que gana el Mundial de Constructores

Lo que sí está constatado es el dinero que se ha llevado McLaren esta temporada y la anterior por proclamarse doblemente campeón de constructores de Fórmula 1. El organismo elabora el reparto a las escuderías en función de resultados y el curso pasado el equipo papaya ingresó un total de 120 millones de euros. El bonus del curso pasado rondó los 14 millones, aunque por repetición habrá ascendido en el presente porque, como decimos, los premios económicos en la F1 nunca son fijos.