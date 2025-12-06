La mayor paliza jamás vista en la F1: Alonso le clava un 29-1 a Stroll en las clasificaciones de 2025

Se confirma la mayor paliza jamás vista en la Fórmula 1 entre compañeros de equipo. Este sábado Fernando Alonso ha cerrado el Mundial de 2025 con pleno de ‘victorias’ en clasificaciones contra Lance Stroll, un 24-0 desde el Gran Premio de Australia hasta el de este fin de semana en Abu Dabi (29-1 si contamos las de sprint). La superioridad del piloto español sobre el canadiense ya fue insultante en sus dos primeras temporadas en Aston Martin y en la tercera ha dejado este registro para la historia.

El asturiano es el único que ha logrado este palizón junto a Max Verstappen, que no ha dado opción a Yuki Tsunoda en todo el campeonato. La única sesión cronometrada en la que Stroll superó a Alonso fue en la del sprint de China en el segundo GP de esta F1. Desde entonces, el canadiense no ha llegado siquiera a hacer sombra a su compañero, que con 44 años ha mostrado una inmensa autoridad por encima de un piloto de 27 que sigue dejando muchas dudas.

La continuidad de Stroll sólo se explica desde el factor institucional, ya que su padre Lawrence sigue siendo el dueño de la escudería. Alonso, en silencio, ha ido empequeñeciéndole prueba tras prueba y la racha consecutiva de ‘triunfos’ en clasificaciones para carreras largas ya es de 36-0. La última vez que el canadiense salió por delante del español fue en la parrilla del GP de Gran Bretaña 2024 en Silverstone.

Alonso ya batió esta temporada su récord personal de clasificaciones por delante de su compañero después de 24 años en la F1 y este domingo ha establecido un registro insólito machacando a Stroll en todas las cronos del año. Su racha es más llamativa que la de Verstappen, ya que el holandés empezó las dos primeras citas junto a Liam Lawson, al que también pasó por encima, por lo que se puede apuntar ese 24-0 compartido con el asturiano.

Alonso devora a Stroll

Los dos precedentes más recientes ocurrieron en Williams cuando aún era un equipo menor. Entonces, fue George Russell, el ahora piloto de Mercedes, quien arrasó con Robert Kubica en 2019 (21-0) y con Nicholas Latifi en 2020 (16-0). En aquella época el calendario aún no había engordado hasta las 24 carreras (con seis más al sprint) y además en la temporada de la pandemia del coronavirus se redujo a 16.