Russell se cuela por delante de Norris y Verstappen en Abu Dabi y Alonso, cuarto, aleja a Piastri

George Russell se coló por delante de los dos grandes aspirantes al título de Fórmula 1 en los últimos entrenamientos del Mundial de 2025. El piloto de Mercedes marcó el mejor tiempo (1:23.334) de la sesión de este sábado previa a la clasificación del Gran Premio de Abu Dabi (15:00 horas) y superó a Lando Norris (sólo cuatro milésimas más lento) y a Max Verstappen, una décima por detrás. Fernando Alonso alejó al tercero en discordia, Oscar Piastri, irrumpiendo en la cuarta posición de los libres 3 a dos décimas del primero.

La sesión dejó la clara conclusión de que la pole va a estar ajustadísima con Norris y Verstappen muy próximos en los tiempos y con la opción de que Russell meta al Mercedes en la pelea por la primera posición de la parrilla de la carrera del domingo. Además de ésta, poco más. Extraño cuarto puesto de Alonso, que no dejará de sufrir por llevar ese Aston Martin a la Q3. Carlos Sainz, que en principio tiene más opciones de su compatriota, fue duodécimo.

Lewis Hamilton dio la nota perdiendo el control del Ferrari a mitad de la sesión con una maniobra muy rara en la que perdió todo el agarre de la parte trasera y tras varios giros 360º se estampó frontalmente contra las protecciones. En el garaje rojo tendrán que correr a contrarreloj para que su segundo piloto pueda subirse al vehículo reparado en la clasificación de Yas Marina.