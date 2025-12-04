Alonso, sobre el próximo campeón de la Fórmula 1: «Hace 19 años que no gana el mejor»

Fernando Alonso sabe mejor que nadie la presión que supone jugarse un Mundial de Fórmula 1 en la última carrera, y más en Abu Dhabi. El piloto asturiano gozará de un último arreón para despedirse de uno de sus años más frustrantes a nivel competitivo, donde ha vivido todo tipo de complicaciones con Aston Martin.

«Ha sido un año difícil. A nivel personal, he intentado rendir al máximo cada fin de semana y sacarle el máximo partido al coche. Hubo momentos de buen ritmo y fines de semana con mejores perspectivas, pero en general, la competitividad este año no estuvo a la altura de nuestras expectativas», empezó el bicampeón del mundo.

«Como equipo, hemos tenido que afrontar retos, a veces relacionados con la fiabilidad, a veces con el rendimiento, y para un proyecto con grandes ambiciones como el nuestro, eso ha sido difícil. Pero también creo que este año ha sido importante: hemos aprendido dónde debemos mejorar y también mucho sobre cómo optimizar todos los fantásticos recursos que tenemos a nuestra disposición; todo esto solo puede ser positivo. El éxito en la F1 no es fácil de alcanzar; hay altibajos en el camino. Y a veces, las temporadas difíciles son las que sientan las bases para el éxito futuro», dijo.

Un 2026 cargado de ilusión para Fernando Alonso

Sin embargo, la esperanza en que Adrian Newey cambie el rumbo la próxima temporada como nuevo director de equipo hace que Alonso haya recuperado la ilusión: «Es sumamente motivador para todo el equipo. Saber que está dando forma al proyecto 2026 desde cero nos inspira confianza. Ya ha aportado nuevas ideas, nuevos enfoques y una forma de pensar que nos impulsa a ser más ambiciosos.

«Incluso antes de convertirse en director del equipo, Adrian ya había tenido un gran impacto. Ha trabajado en estrecha colaboración con los ingenieros en el coche de 2026 y ha influido no solo en la dirección técnica, sino también en nuestro desarrollo como equipo. A lo largo de 2025, comenzó a liderar áreas más amplias. Tiene un sentido instintivo del rendimiento: dónde impulsar, dónde refinar y dónde no debemos perder tiempo», indicó.

En 2026 cumplirá 25 años de su debut en la Fórmula Uno, y Alonso aún se ve con ganas de seguir compitiendo: «Es una locura pensarlo. Obviamente, las victorias y los resultados son lo más importante para mí, pero aun así es un logro importante. Mi motivación es más fuerte que nunca. Quizás incluso más fuerte, por la oportunidad que me brindan las nuevas regulaciones. Todavía me encantan las carreras. Todavía me encanta despertarme el día de una carrera y prepararme para un Gran Premio, compitiendo en la cima del automovilismo».

Un final del Mundial similar a hace 15 años

A pesar de que la semana pasada no quería entrar en profundidad para elegir su favorito, el asturiano reconoció la complejidad de predecir qué ocurrirá en Abu Dhabi: «Es difícil y más cuando te hacen siempre la misma pregunta. Aunque lo quieras tratar como un fin de semana más, los medios te recuerdan que es algo especial. A la vez es más estrés y presión, pero cuando bajas la visera y sales del box, tu deseo de ganar no cambia mucho. Será igual dentro del coche y diferente por fuera».

También recordó la pelea que hubo entre Webber y Vettel en 2010 y recordó cuál fue el desenlace: «Fue la última vez que hubo tres pilotos peleando, pero es difícil predecir. Siempre piensas que el líder tiene ventaja porque tiene margen en cuanto a resultados y puedes tomártelo con más calma, pero la Fórmula 1 es impredecible».

«Max es un piloto increíble y está sacando el máximo partido al coche y a algunas de las carreras que ha ganado este año. Todos diríamos que podemos ganar el campeonato con el mejor coche, todos tenemos esa confianza en nosotros mismos, pero es una pregunta incontestable». Fue entonces cuando le preguntaron que, en el caso de que el neerlandés no ganase, habría un nuevo campeón que no sería el mejor piloto, y Alonso bromeó con su respuesta: «Lleva ocurriendo los últimos 19 años. Será la vigésima vez que pasa», en referencia al Mundial que conquistó en 2006 con Renault.