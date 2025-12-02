Cuántas carreras de Fórmula 1 quedan en 2025

El Mundial de Fórmula 1 2025 roza su fin y hay tres candidatos a levantar el título de pilotos. Después del apasionante Gran Premio de Qatar, donde la pifia de McLaren con la estrategia apretó más todavía la batalla por el campeonato tan sólo una semana más tarde de la doble descalificación a Lando Norris y Oscar Piastri. Ellos dos y Max Verstappen son los aspirantes a conseguir la corona. Pero, ¿cuántas carreras quedan para conocer al campeón?

Pues lo cierto es que no habrá que esperar mucho porque este domingo se celebrará la última carrera del año en el Gran Premio de Abu Dabi. El capítulo final en esta lucha apasionante por el Mundial entre los pilotos de McLaren y Verstappen, que lleva todo el año peleando por sí solo en Red Bull. El holandés ha sumado 396 de los 426 puntos de la escudería en 2025.

Verstappen ha ganado las dos últimas carreras en los circuitos de Losail y Las Vegas. Esos 50 puntos, sumado al doble cero de McLaren por las descalificaciones y al segundo puesto de Piastri y cuarto de Norris en Qatar han catapultado las opciones del holandés, que ha realizado un ejercicio de épica que puede coronar con hazaña levantando su quinto campeonato.

Las cuentas son fáciles: si Norris gana la última carrera del año en Abu Dabi será campeón, mientras que si es Verstappen quien lo hace y el inglés queda cuarto el vencedor será el holandés. ¿Y qué pasa con Piastri? Pues el australiano lo tiene mucho más difícil tras caer a la tercera posición de la tabla de pilotos después de liderar durante casi todo 2025.

Así están las cuentas de la Fórmula 1 2025

Piastri está a cuatro puntos de Verstappen y a 18 de Norris, por lo que sólo le vale la victoria en el trazado de Yas Marina y que su compañero en McLaren quede del séptimo para abajo, mientras que le valdría cualquier resultado del de Red Bull. Por otro lado, Fernando Alonso y Carlos Sainz se jugarán poder quedar en el top 10 después de una temporada muy gris en Aston Martin y Williams.