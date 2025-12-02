McLaren ficha a la gran esperanza española para la Fórmula 1… ¡y sólo tiene 15 años!

Este martes es un día para la ilusión por el automovilismo español. McLaren, escudería campeona del mundo de Fórmula 1 en 2024 y 2025 ha anunciado el fichaje del piloto español Christian Costoya, una de las grandes esperanzas de nuestro país de cara a los próximos años en la categoría reina de monoplazas. El gallego, que viene de brillar en el karting en España, se une con sólo 15 años al programa de desarrollo del equipo inglés con sede en Woking.

Mientras el Mundial sigue en juego entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen, McLaren sigue labrando el futuro y ha apostado por la llegada de Christian Costoya. Nacido en Silleda (Pontevedra), la promesa emergió en 2015 con sus inicios con el kart. El gallego ascendió rápidamente y llegó a debutar internacionalmente en 2020 cuando fichó por Parolin Motorsport, que le llevó a competir en las principales categorías como carreras de la WSK en la EuroSeries y la Open Cup.

Costoya llamó la atención de la élite y se labró su fichaje por McLaren ganando el campeonato europeo de karting y la WSK Euro Series en 2025. Además de estos triunfos, el gallego atesora varias participaciones en finales como el campeonato europeo de karting de 2024 y también el Mundial de karting de 2023.

El español tendrá la oportunidad de debutar por fin en monoplazas en 2026 en el Mundial de F4 de Oriente Medio. Un paso más del automovilismo español para sumar su presencia en la F1. Después de la no llegada de Pepe Martí, tras frustrarse su sueño momentáneamente, Costoya vuelve a ilusionar a los fieles del deporte de motor recalando en la estructura más ganadora que existe en este momento.

Otro español a McLaren

Esta buena noticia se suma a la conocida la semana pasada cuando se comunicó el fichaje de Mari Boya por Prema Racing para la F2 tras su gran paso por la F3 con Campos Racing. Costoya seguirá los pasos de Fernando Alonso y Carlos Sainz, que llegaron a competir con McLaren en la F1.