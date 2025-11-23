La Fórmula 1 salta por los aires: ¡descalifican a Norris y Piastri y Verstappen puede ganar el título!

El Mundial de Fórmula 1 2025 acaba de saltar por los aires al confirmarse las descalificaciones de Lando Norris y Oscar Piastri en el Gran Premio de Las Vegas por el desgaste de las planchas de los fondos de sus coches. La FIA inspeccionó durante más de media hora los monoplazas en el garaje de McLaren una vez concluida la carrera de este domingo y al encontrar dicha infracción los pilotos fueron llamados a declarar para ser comunicados de la doble eliminación.

De esta forma, tanto Norris, que había sido segundo, como Piastri, cuarto, se van de vacío de Las Vegas y la pelea por el título vuelve a estar al rojo vivo después de que Max Verstappen ganase la prueba por delante del británico. El de Red Bull sumó 25 puntos para ponerse en 366 y la distancia con el líder es de sólo 24, es decir, menos de una carrera de distancia cuando aún quedan Qatar y Abu Dabi por delante.

Norris, primero de la clasificación de pilotos, se queda con los 390 puntos con los que llegó a Las Vegas, y Piastri con 366, ¡los mismos que Verstappen! El campeonato ha dado un giro de 360 grados y la pelea por el título se decidirá en las dos últimas carreras, que se celebrarán el próximo domingo 30 de noviembre (Losail) y el 7 de diciembre (Yas Marina).

La cuestión es comprobar si la trampa de McLaren venía sucediendo en más ocasiones, porque hasta Fernando Alonso se mordió la lengua hace dos semanas en Brasil, callándose cosas de las que no podía hablar. El asturiano sube al undécimo puesto en Las Vegas y Carlos Sainz quinto. La tabla de resultados cambia por completo tras la descalificación de McLaren.

Así quedan los resultados de Las Vegas

Max Verstappen George Russell Kimi Andrea Antonelli Charles Leclerc Carlos Sainz Isack Hadjar Nico Hulkenberg Lewis Hamilton Esteban Ocon Oliver Bearman Fernando Alonso Yuki Tsunoda Pierre Gasly Liam Lawson Franco Colapinto