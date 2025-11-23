Carlos Sainz: «Me da igual la posición en el campeonato, quiero acabar con buen sabor de boca»

Carlos Sainz se mostró satisfecho con su séptimo puesto en el Gran Premio de Las Vegas después de una gran carrera de gestión de neumáticos en la que se codeó con pilotos con mucho mejores coches como Oscar Piastri y Charles Leclerc. Empezó en el podio y acabó llevándose seis puntazos que ayudan a Williams en la tabla de constructores del Mundial de Fórmula 1 2025, pero que poco importan al español, al que le «da igual» su resultado final.

«La posición en el campeonato me da igual, pero quiero acabar el año con buen sabor de boca», afirmó a As en el circuito de Las Vegas. «Hemos acabado a cuatro o cinco segundos de Piastri y Leclerc con un coche mucho más rápido, así que creo que ha sido un buen día», añadió un Sainz que se va satisfecho y con un plan de sueño especial para no alterar demasiado los biorritmos con las 12 horas de diferencia entre Nevada y Qatar.

«Corríamos contra que van dos o tres décimas más rápido que nosotros así que al final, en 50 vueltas, siempre te van a ganar. El primer stint ha ido muy bien y les hemos conseguido mantener a raya, pero alrededor de la parada creo que hemos sido un punto demasiado conservadores y nos ha costado quizás la posición con Leclerc y Piastri. Aunque seguramente, tarde o temprano nos hubiesen adelantado», analizó.

Sainz va como un tiro

El séptimo puesto en Las Vegas es su segundo mejor resultado de la temporada: «Es muy raro. Deberíamos haber acabado séptimos en Austin sin el accidente, y en México sin la penalización, igual que hemos sido séptimos en Las Vegas. Lo que está claro es que esta segunda mitad de temporada estoy yendo muy rápido, cada vez me estoy adaptando mejor al coche y estoy sacando buenos resultados y buen rendimiento con el equipo».

«Se podía haber luchado un poquito más, pero quizás el séptimo era lo máximo. Me intenté mantener al ritmo de Antonelli y la degradación me mandó para atrás. Hay que tener cuidado, pero estos seis puntos ayudan mucho a la quinta posición de Williams en constructores», explicó Sainz.

«Hay que tener en cuenta que hemos sacado 10 segundos a Hadjar que es el segundo de la zona media. Estábamos un poco en tierra de nadie. Al poner la rueda dura tan rápido logró limpiar la degradación que a nosotros nos costó una posición y dos puntitos, es el problema de ir luchando con coches que van más rápido que tú», zanjó.