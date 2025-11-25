Mari Boya da el salto a la Fórmula 2: ficha por Prema Racing para 2026

Mari Boya sigue dando pasos en su carrera. El piloto español dará el salto en 2026 a la FIA Fórmula 2 con el equipo Prema Racing, por lo que el primer piloto de la Academia del Aston Martin Aramco Formula One Team une fuerzas con uno de los equipos principales de la parrilla, en el que ya triunfaron nombres como Charles Leclerc y Oscar Piastri.

El piloto español pone con esta noticia el broche de oro a un 2025 en el que se ha confirmado como la gran promesa del automovilismo nacional. El piloto de Lés (Lleida) dio por concluido su periplo en la Fórmula 3 con el tercer puesto en el Campeonato y siendo el piloto más en forma de la segunda mitad de la temporada (80 puntos desde Austria hasta el final, más que ningún otro piloto). Además, brilló recientemente en el Gran Premio de Macao, donde rozó la victoria y finalizó segundo tras un desafortunado coche de seguridad al final.

Con los éxitos cosechados este año, el siguiente reto llegará en la antesala a la Fórmula 1. Y lo hará con Prema Racing, una estructura que ha ganado tres títulos de pilotos (Charles Leclerc, Mick Schumacher y Oscar Piastri) y dos de equipos (2020 y 2021) desde que la categoría se renombró a Fórmula 2 en 2017. Afrontará Mari Boya una nueva aventura en una categoría que se puede ajustar muy bien a las fortalezas de su pilotaje, pues entra mucho en juego la gestión de los neumáticos y las paradas en boxes.

«Estoy muy contento y muy ilusionado ante esta nueva aventura. Correr en la FIA Fórmula 2 con un equipo como Prema Racing y como piloto de la Academia del Aston Martin Aramco Formula One Team es un reto emocionante. Después de un 2025 con buenos resultados, dar el salto a la antesala de la F1 es exactamente lo que quería y tengo muchas ganas de empezar. Daré lo mejor de mí para conseguir buenos resultados para el equipo», ha dicho Mari.

Este salto confirma a Mari Boya como una de las grandes promesas del automovilismo español. Después de cosechar una infinidad de éxitos en karting a nivel nacional e internacional, en su andadura en los monoplazas logró el subcampeonato de la F4 Spain, el subcampeonato de la Eurocup-3 y el tercer puesto en la FIA F3. Desde Aston Martin y Prema Racing están encantados por contar con él.

Andy Cowell, director ejecutivo y jefe del Aston Martin Aramco Formula One Team: «Es fantástico ver a Mari progresando hacia la FIA Fórmula 2 el próximo año. Tuvo actuaciones sobresalientes en la FIA Fórmula 3, un campeonato reconocido por su competitividad, y sin duda está preparado para este nuevo reto. Mari ha demostrado una velocidad y una habilidad al volante impresionantes, además de una gran concentración y profesionalidad fuera de la pista. Confiamos en que afrontará este nuevo desafío con la misma determinación y compromiso que ha demostrado a lo largo de su carrera, y estamos deseando apoyar su desarrollo a través de nuestro programa de la Academia de Pilotos».

Rene Rosin, director de Prema Racing: «Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Mari al equipo. Si analizamos su trayectoria, vemos una clara progresión y, además de su velocidad, sabemos que es un piloto inteligente y trabajador. Estamos deseando ver cómo se integran estas habilidades con el equipo y confiamos en que mantendrá su buen nivel para obtener resultados positivos».