Mari Boya: «La manera de ser de los españoles coincide mucho con el espíritu de Aston Martin»

Es una de las grandes promesas del automovilismo español y está ante una de las oportunidades de su (corta) carrera. Hablamos de Mari Boya (Lérida, 2004), que en un abrir y cerrar de ojo en cuestión de 15 días se ha posicionado a las puertas de su primer título de Fórmula 3. El piloto español de Campos Racing acaba de convertirse en el primer fichaje de la academia joven de Aston Martin y desde que se anunció ha reunido 49 puntos entre Austria y Gran Bretaña, es decir, está a 45 del campeonato con cuatro carreras por delante.

Es su momento, aunque no sufre por no ganar el Mundial porque «muchas veces están subiendo pilotos a la F2» sin necesidad de lograrlo. «Al final los equipos se fijan en los resultados, pero saben también la historia detrás de cada piloto», afirma, aunque también piensa que si esta dinámica se hubiera producido a principios de año ya le habrían «puesto» en la categoría superior y bautizado como «súper talento».

PREGUNTA: Está creciendo de una forma…

RESPUESTA: Sí, estos días no estoy parando.

P: Le habían prometido no hacer más entrevistas hasta Spa (último fin de semana de julio), pero al final es inevitable.

R: Faltaría más. A mí me da lo mismo. Hay que aprovechar estos momentos, que las cosas van bien y darse un poco a conocer. A mí no me cuesta nada.

P: Pues ahora le van, no bien, sino muy bien. Su vida ha cambiado de una forma increíble en 2025.

R: Sí, especialmente en estas últimas dos semanas o un mes.

P: Aston Martin le ha cambiado la cara.

R: La gente está flipando desde que lo cerramos. Las cosas están saliendo, no sé si es casualidad o qué. La gente incluso me pregunta que si me habían cambiado el motor o algo. Yo siempre respondo lo mismo, que ojalá porque es de la única forma que no acabo de estar contento este año, imagínate.

P: ¿Cuándo firmó con la escudería? ¿Llevaban mucho tiempo en conversaciones?

R: Si te digo la verdad, hace ya un año que estoy en contacto con ellos. De hecho cuando fui a los test pretemporada de Bahrein yo ya solté que en poco tiempo saldría algo anunciado con un equipo, una estructura de F1 y era esto. Al final no tenían academia, tenían que lanzarla y es un equipo que está creciendo tanto internamente, especialmente como estructura de F1 que esto pasaba a un plano secundario. El accidente de Lance (Stroll) que se hizo daño en la mano, que no pudo correr, retrasó un poco esto porque iban a lanzarlo justo en el triplete de carreras.

P: Habría estado bien en Barcelona el anuncio.

R: Era la intención: Barcelona y empalmar justo con el evento en Madrid con un coche verde o algo así.

P: Ahora que lo menciona, imagino que le han preguntado mucho por lo del alerón (rompió el ala trasera al chocarse con una protección de Madring y corrió sin él).

R: Sí, sí, eso también se viralizó un montón, pero es una anécdota.

P: Hace unos meses nos dijo que su sueño era compartir equipo con Alonso. De momento ya no ha cumplido, aunque no sea como pareja de F1.

R: Si te lo dije hace menos de un año sí sabía al 100% que lo de Aston Martin estaba muy avanzado, pero sí, sigue siendo mi sueño realmente. Es mi único ídolo y referente y sería muy especial.

P: Para un piloto de F3 sin duda es un escaparate tremendo, pertenecer a una casa tan bestia y que va a más. Alonso le llama «el equipo del futuro».

R: Es un privilegio. Lo primero que me llama la atención son esas ganas que tienen por ganar. Una ambición increíble que como piloto me encanta ver. El equipo en su estructura lo está dando todo y tiene el mismo objetivo que tengo yo, que soy un piloto ambicioso y trabajador. Estoy súper contento y agradecido de todas las personas que están apostando por mí.

P: ¿Cómo se lo tomó Campos Racing y Adrián (Campos) en concreto?

R: Han sido tiempos de negociación con ellos también. Es un equipo que está, digamos, de la mano de Red Bull. Tiene muchos coches con ellos y claramente era una de las cosas que tenía que hablar. Primero con Campos, a ver cómo era su reacción. Ellos me dijeron que no había ningún inconveniente y lo aceptaron y ya está. Tiramos para adelante. Estaban al tanto.

P: Parece como si se hubiera comprimido mucho el Mundial de F3 y de repente nos encontramos con un escenario en el que quedan cuatro carreras y se lo va a jugar todo en muchos meses. ¿Le supone una presión añadida o está ya con ganas de la siguiente?

R: Qué va. Tengo unas ganas de llegar ya a Spa… Llego a circuitos que me encantan un montón, en especial el de Hungría y Monza los espero con muchísimas ganas. Considero que serán circuitos con el compuesto blando que hasta ahora se nos está dando súper bien porque la degradación la estamos llevando de la mejor manera. El principio de temporada ha sido bastante duro con cosas que han estado completamente fuera del control del equipo y del mío y no pudimos puntuar lo que nos esperábamos. Ahora que la suerte y las oportunidades nos están brindando buenos momentos estamos aprovechándolo todo y se nos ha planteado un final de temporada súper interesante. Dicen que el que viene con carrerilla por detrás tiene menos presión y presión no siento ninguna. Simplemente, ganas de más y esto de Aston Martin considero que ha sido un gran empujón también. Con muchísimas ganas de este final de temporada.

P: Suele pasar en el deporte que el que viene con inercia positiva, aunque a lo mejor no haya sido el líder durante todo el año, igual es quien se lleva el gato al agua.

R: Te lo diré en unos meses, voy a trabajar al máximo. La dinámica que llevamos hace tiempo que digo que es buena, pero ahora han empezado a salir los resultados y los frutos de ello. Voy a seguir trabajando porque aún puedo mejorar más y si los resultados están y se pueden mejorar más es todo ideal y se puede plantear un buen fin de temporada.

P: No le quiero poner en aprietos, pero al final en las carreras pasan cosas y no siempre gana el mejor. ¿Se entendería un ascenso suyo a la F2 incluso sin ganar el título?

R: Bueno, muchas veces están subiendo pilotos a la F2. Al final los equipos se fijan en los resultados, pero saben también la historia detrás de cada piloto. Teniendo diez fines de semana de carreras es poco tiempo para que el mejor se pueda lucir o el que pueda tener mejores prestaciones para las siguientes categorías se pueda lucir. Ya has visto como a yo sigo siendo el mismo piloto, pero ahora parece que en estas tres últimas carreras soy un piloto nuevo que está preparado para todo. Imagínate que esto lo hubiera hecho a principio de temporada, pues ya igual me hubieran puesto en F2, el nuevo súper talento… Realmente soy el mismo piloto, pero la suerte ha estado algo más de mi lado. He podido aprovechar algo mejor las situaciones, no he tenido tráfico o gente que me haya impedido hacer un fin de semana más limpio, pero eres el mismo piloto. Estoy preparado y si se da la oportunidad de dar el salto, pero de momento centrado en este final de temporada, que seguro que si los resultados acompañan como últimamente será todo más fácil.

P: ¿Cuándo empezó a caer la lluvia en Silverstone, iba primero y se paró la carrera pensó que ojalá la suspendieran?

R: La verdad es que no quería que lloviera antes de la carrera porque el día anterior en seco me noté un ritmo increíble y sabía que saliendo cuarto teníamos una oportunidad súper buena de pelear la victoria. Cuando empezó a llover intenté mantener la calma, estar frío, leer la condición de pista lo mejor posible. Vi que para mí estaba claro para ruedas de lluvia. Además, siempre que decían algo de la previsión o se adelantaba la lluvia o caía algo más de lo previsto. Así que con el ingeniero, especialmente la última parte del circuito la vi muy mojada y le dije que a falta de cinco minutos que íbamos con lluvia, que me daba igual lo que hacían los rivales, que lo tenía claro y para adelante. Confío en mí y la verdad que súper contento y una victoria especial.

P: Y volviendo a Aston Martin, ¿cuándo visitó la fábrica?

R: Justo la semana de antes de Austria.

P: ¿Vio o conoció a Adrian Newey ese día?

R: Justo cuando yo fui no estaba, pero sé que está súper motivado y con muchas ganas de este nuevo proyecto. Espero conocerlo pronto y charlar con él.

P: ¿Quién es el principal valedor de su fichaje? ¿Andy Cowell?

R: No, la persona que lleva la academia es el Nuno Pinto, que es quien me ha adentrado a la estructura, pero la decisión no la toma sólo una persona. Tienen que haber muchas detrás de acuerdo y es una de las cosas por las cuales se suele retrasar. Tienen que ver también con los sponsors de los equipos, que todo esté de acuerdo, como lo van a hacer, de qué manera. No tenían una academia de pilotos, es todo muy nuevo y el primer fichaje es algo más especial y que tienen que estar seguros de que lo están haciendo todo de la mejor manera. Tenían que tener en cuenta los detalles y las personas que quieren tener involucradas dentro y es por ello que se ha atrasado. Pero la persona que ha iniciado todo es Nuno Pinto y le estoy muy agradecido por su confianza.

P: Alonso, Pedro de la Rosa, Dani Juncadella, Mari Boya… ¿estamos ante el spanish Aston Martin?

R: Sí, parece que los españoles les gustamos. Súper agradecido y a seguir trabajando al final. No creo que la nacionalidad importe mucho en ese sentido, pero no sé, igual nuestra manera de ser o las ganas de más que tenemos coinciden mucho con el espíritu que tiene el equipo y es por ello que puede ser que estemos todos ahí

P: El abrazo con Andy (Cowell) en el pit lane de Silverstone sería un momento súper especial, pero imagínese que baja Fernando y le abraza también.

R: Ya… Eso sería súper especial también.

P: Eso para cuando gane la F3.

R: Ojalá. Poco a poco voy cogiendo más confianza con él y lo voy viendo en el hospitality de Aston Martin, cosa que es algo que ni me esperaba hace poco tiempo y esperando más momentos con él así. Son súper especiales y también agradecido a Andy, es una persona increíble que me sorprendió un montón desde el primer momento. Valora un montón su trabajo, no he trabajado nunca con él, pero sé que en Aston está muy bien valorado. Tiene un papel súper importante dentro de la estructura y es una bellísima persona. Con ganas de poder compartir más momentos con él así.

P: A ver si le deja probar el coche de 2026…

R: Ojalá.

P: Haga una promesa si el año que viene finalmente le vemos compitiendo en F2.

R: Lo que puedo decir es que nunca he probado un F2 ni nunca me he subido a ese coche, pero es un formato de campeonato que a mi estilo de conducción y a mis características como piloto se me acopla mucho más que esta F3. Ahora ya le había pillado bastante el gustillo, así que sería un sueño y ojalá que el año que viene pueda estar en F2 porque se me acopla muy bien como campeonato y espero poder lucirme todo lo que creo que he estado trabajando todo este tiempo atrás.