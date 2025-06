¿Quién es Mari Boya? Su edad, de dónde es, su altura y quiénes son sus padres

El futuro del automovilismo español está en buenas manos. Tras Fernando Alonso y Carlos Sainz, Pere Martí, piloto de Fórmula 2 y Mari Boya, de Fórmula 3, serán los que, seguramente, recojan el testigo en los próximos años y lleven a nuestras casas la emoción y el nerviosismo de la Fórmula 1. En este caso, nos centramos en Mari Boya, que, a pesar de su corta edad, lleva unos años forjando su futuro y preparándose para todo lo que viene.

José María Navalón Boya, más conocido como Mari Boya, es un piloto de automovilismo español que compite, desde el pasado año 2023, en la Fórmula 3 de la FIA, concretamente en el equipo Campos Racing. Sus primeros pasos fueron en el año 2015, cuando ganó el Campeonato de España de Karting en categoría cadete, una hazaña que repitió en 2016 y en 2018, esta segunda en categoría Junior. Años más tarde, en 2020 se proclamó subcampeón del Campeonato de España de F4 en 2020 y de la Eurocup-3 en 2023, con MP Motosport, equipo con el que compitió meses después en la Fórmula Regional Europea y acabó quinto en Medio Oriente.

Y ya van 8 años de Grada CS55! 🤩

Gracias por llenar la tribuna un año más y por todo el apoyo este fin de semana! 🇪🇸💪🏼

And it’s already 8 years of the Grada CS55! 🤩

Thank you for packing the stands once again and for all the support this weekend! 🇪🇸💪🏼 pic.twitter.com/dQQ4mUOgzg

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) June 2, 2025