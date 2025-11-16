Mari Boya acarició la victoria este domingo en el Gran Premio de Macao y se tuvo que conformar con un segundo puesto después de que un coche de seguridad hasta la bandera a cuadros arruinase su pelea por ser primero contra Theophile Naël. El español, claro aspirante a la Fórmula 1 en el futuro cercano, sigue reuniendo méritos con un espectacular podio en una carrera que enfrenta a monoplazas de F3 y donde el último piloto de nuestro país en ganarla fue Dani Juncadella en 2011.

El piloto de la academia de Aston Martin, que ha corrido en Macao con el equipo KCMG ENYA by Pinnacle Motorsport y con el apoyo de AWA, ya cuajó el sábado una impresionante remontada: salía sexto en la carrera clasificatoria, pero ganó hasta cuatro posiciones y selló la segunda posición de salida para este domingo.

Mari Boya hizo una salida de las suyas, de las que dejan muchas bocas abiertas. El catalán arrancó como un cohete, adelantando a Freddie Slater en el camino hacia la primera frenada, la de Lisboa, por lo que apuntaba a la victoria desde el inicio.

Pese a que Slater aprovechó el rebufo en una relanzada de un coche de seguridad y pasó a Mari para liderar la carrera, el español le devolvió la jugada en la relanzada del segundo coche de seguridad de la carrera con un precioso adelantamiento en Lisboa. Mari volvía a liderar a falta de cinco vueltas para el final.

La mala suerte se ceba con Mari Boya

Sin embargo, el destino y las calles de Macao no han querido que fuese Mari el ganador. En una relanzada a falta de dos vueltas, Naël usó el rebufo para colocarse primero y Mari estaba segundo, pero tendría una gran oportunidad para volver a pasar en la última vuelta y ganar la carrera… hasta que hubo otro accidente y ésta finalizó bajo régimen del coche de seguridad.

De esta manera, Mari ha tenido que conformarse con el segundo puesto cuando tenía serias opciones de victoria en unas calles donde en su día ganaron Ayrton Senna (1983) o Michael Schumacher (1990), entre otros. Mala suerte, aunque la buena noticia es que su equipo ha conseguido un meritorio doblete en China.