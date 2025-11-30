Carlos Sainz vuelve a estar entre los mejores: «Lo hemos hecho todo perfecto hoy»

Carlos Sainz logró una animalada de podio este domingo en la carrera del Gran Premio de Qatar, quizá el más épico de su carrera en la Fórmula 1 por el sufrimiento de las últimas vueltas con el suelo del Williams dañado y Lando Norris pegado a su ala trasera tras adelantar a Kimi Andrea Antonelli. Otro tercer puesto, el tercero de su primer año con la clásica escudería británica. Casi nada. Y además saliendo séptimo.

«No te he escuchado nada», decía al entrevistador de la F1 tras llevarse una ovación memorable más tras las de Austin y Las Vegas. «Estoy muy contento y orgulloso de todo el equipo por lo que hemos hecho hoy porque pensaba que iba a ser el fin de semana más complicado de la temporada y salimos con un podio. Hemos clavado la salida, la parada… no puedo estar más orgulloso», añadió.

«Lo hemos hecho todo perfecto hoy, en la primera mitad de la temporada no lo hemos hecho y hemos desarrollado en tantas áreas que se han presentado tantas oportunidades que hemos aprovechado todas», afirmó. Con la sonrisa aún en el rostro Sainz continuó en Dazn mostrando su alegría: «Ha sido una de mis mejores carreras, de las más inesperadas también. No nos lo esperábamos para nada. Una estrategia mala de McLaren, pero teníamos que tener ritmo para aguantar delante de Antonelli. De repente nuestro ritmo de carrera ha mejorado muchísimo hoy».

EL ABRAZO CON SU GENTE. LOS QUE HAN CREÍDO EN ÉL. LOS QUE LE HAN ACOMPAÑADO EN LAS MALAS QUÉ GRANDE, CARLOS 👏👏👏👏👏👏#CatarDAZNF1 🇶🇦 pic.twitter.com/fGBT2yffn0 — DAZN España (@DAZN_ES) November 30, 2025

Sainz y las últimas vueltas de sufrimiento

«Kimi me hizo un poco de barrera y luego cuando lo pasó Norris era presa fácil. He abierto hueco, lo he hecho confiado y eso me ha ayudado de colchón. En las cuatro últimas vueltas se nos ha roto algo en la parte delantera. Perder un segundo por vuelta ha hecho que Lando acabase muy cerca al final, si llega a durar una vuelta más me pasa. Algo estaba roto, pero no sabía exactamente el qué», explicó sobre el momento de máximo sufrimiento.

«Me di cuenta en el segundo stint cuando vi que tanto Oscar Piastri como Lando Norris no eran capaces de adelantarnos. Creía que era un cuarto puesto y luego ya cuando he empezado a ir muy rápido con el neumático duro he dicho ‘esto está controlado’ y me van a tener que pasar en pista (los McLaren). Últimamente, cuando se me presenta la oportunidad de podio la conseguimos», celebró.