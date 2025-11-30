Verstappen gana en Qatar, puede ser campeón y Sainz logra el podio de su vida con Alonso séptimo

Max Verstappen lo ha vuelto a hacer y con su victoria de este domingo en el Gran Premio de Qatar está a 10 puntos de ganar el Mundial de Fórmula 1 más épico que se recordaría hasta la eternidad. El piloto de Red Bull adelantó a Lando Norris en la salida y aprovechó con un ritmazo la gran oportunidad de quedar primero por la pifia monumental de McLaren al no mandar a boxes a sus pilotos durante el coche de seguridad de la vuelta 8. Oscar Piastri fue segundo y sí, don Carlos Sainz II de España celebró el podio más bestial de su vida.

Increíble alegría la que se llevó el español, que en su primer año con Williams ha logrado tres podios, dos en carrera (Bakú y Losail) y uno en sprint (Austin). A Carlos le pasó de todo, pero la tónica siempre su impresionante velocidad en un circuito en el que pintaban bastos para su equipo. Su resistencia en las últimas vueltas con el suelo del coche dañado ya es uno de los momentos más grandes de su trayectoria en la F1.

Fernando Alonso fue séptimo después de que Isack Hadjar se desplomase en las últimas vueltas y detrás del podio, Norris, Kimi Andrea Antonelli y George Russell. Charles Leclerc, Liam Lawson y Yuki Tsunoda cerraron el top 10. El campeonato queda en 16 puntos, la distancia que separa a Lando de Piastri, con 12 del inglés sobre Verstappen. El próximo domingo 7 de diciembre en Abu Dabi será histórico.

Verstappen tuvo el golpe de suerte del que siempre está ahí. Del que cumple el mito de la F1 de ser el siguiente de la fila por si los ‘grandes’ fallan. Ganó en Las Vegas, donde llevarse la mayor recompensa posible le hizo recuperar sus opciones al título después de que la FIA descalificase a los dos McLaren. Y una semana más tarde, en Qatar, tras devorar a Norris en la salida, el tetracampeón era el tercero cuando la escudería inglesa tomó la decisión más catastrófica del año.

McLaren se pega un tiro en el pie

Ni Piastri ni Norris pararon en boxes durante el coche de seguridad ocasionado por el choque entre Pierre Gasly y Nico Hulkenberg que obligó a retirarse al alemán cuando el resto sí lo hizo. La bandera amarilla coincidió justamente en la vuelta 8, la primera oportunidad de la carrera para cambiar neumáticos y cumplir con la norma de no alargar el stint más de 25 giros.

De esa forma, los dos McLaren fueron los únicos que tuvieron que parar en la vuelta 25, mientras que los demás podían aguantar hasta la 33 y no volver más al pit lane. Así, Verstappen lideraba y se veía ganador y Sainz estaba segundo después de que llegase ese momento, en el que Piastri y Norris se fueron a boxes y salieron justo delante de Alonso para estar cuarto y quinto con el segundo juego de ruedas.

Piastri siguió demostrando que es el más rápido en Qatar y culminó un gran adelantamiento sobre Antonelli para auparse al tercer puesto. Alonso, que era quien formó el tren de DRS gestionando los neumáticos del Aston Martin, dando una gran ventaja a los McLaren, se escapó de Hadjar antes de pasar por boxes.

En la vuelta 33 entraron todos y la prueba volvía a parecerse a la que se generó tras el coche de seguridad, con la tensión de que hubiese otra parada de los McLaren a la vista. Antes, a Alonso le pasaban Hadjar y Russel por un trompo que no enseñó la realización televisiva. Y a partir de la vuelta a boxes de Piastri y Norris, la locura total.

Sainz sufre hasta el final

Para empezar, Piastri salía por detrás de Sainz, pero a un mundo de Verstappen, que fue tan sobrado que pudo hasta aflojar en las últimas vueltas. Pero la miga estaba detrás, donde Norris peleaba contra sus propios nervios por superar a Antonelli y Sainz, que iba como un tiro, sufrió un problemón en el suelo que ponía en peligro su segundo podio de la temporada.

Pero incluso con Norris a menos de un segundo tras adelantar a Antonelli, Sainz sobrevivió a un final de infarto para celebrar el podio más espectacular de su carrera donde menos se lo esperaba. Chutazo de moral para encarar 2026 aspirando a todo.