Carrera F1 del GP de Qatar en directo: dónde ver gratis la Fórmula 1 con Alonso y Sainz en vivo hoy

La Fórmula 1 regresa con una emocionante carrera en Qatar, con el penúltimo Gran Premio de la temporada y en la que Lando Norris puede ya proclamarse campeón del mundo. Espectacular prueba la que nos espera en el circuito de Losail. Sigue en vivo y en directo online el Gran Premio de Qatar de F1 con OKDIARIO.

Gran Premio de Qatar de F1 en directo

Esta carrera, que arrancará a las 17:00 hora peninsular española, es la penúltima del Mundial. Piastri sale en primer lugar en la parrilla de salida, con Norris -líder del campeonato- en segunda posición. Verstappen, el otro piloto que puede ganar el Mundial, partirá desde la tercera posición.

Además, en Qatar también se celebró este sábado una carrera al sprint, que ganó Piastri, hasta hace varias carreras líder de la clasificación, pero hundido en las últimas citas. Los McLaren volverán a tener este domingo en Qatar una pelea tremenda y más con el Mundial en juego.

Qué necesita Lando Norris para ganar el Mundial

Con nuevamente dos españoles en liza, Fernando Alonso y Carlos Sainz, el GP de Qatar de F1 tiene la emoción de ver si ya hay campeón de este Mundial 2025 que ha sido apasionante. Sólo un piloto puede salir ya campeón este domingo, el británico Lando Norris.

Para ello, Norris -que tiene 22 puntos de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri y 25 sobre Max Verstappen- tiene que ganar la carrera en Qatar. Si la gana, es campeón sí o sí. También puede ser campeón ya con otros resultados, pero ahí dependerá de lo que hagan Piastri y Verstappen. En resumen, si sale con al menos 26 puntos de ventaja sobre cualquiera, Norris es ya campeón. Cabe recordar que la próxima semana se cerrará el Mundial con el Gran Premio de Abu Dabi.

Así, máxima emoción en el Mundial de F1 con este GP de Qatar que podrás seguir en vivo y en directo en la web de OKDIARIO.