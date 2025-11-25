Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de Qatar del Mundial de Fórmula 1 2025 Este GP de Qatar del Mundial de Fórmula 1 2025 se celebrará en el Circuito Internacional de Losail La lucha por el título del Mundial de Fórmula 1 2025 está siendo apasionante

El Mundial de Fórmula 1 2025 se acerca a su fin y el GP de Qatar será la penúltima jornada de un campeonato que sigue estando sin decidirse. La emoción del Gran Circo está servida y el Circuito Internacional de Losail puede ser decisivo, aunque es posible que todo se resuelva en el último fin de semana. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todo lo que suceda estos días en el trazado asiático.

Horario del GP de Qatar 2025 de F1

El GP de Qatar, que corresponde a la vigesimotercera jornada del Mundial de Fórmula 1 2025, se celebrará en el Circuito Internacional de Losail. Se espera un fin de semana apasionante, ya que sólo quedan dos fines de semana por delante y el campeonato está al rojo vivo después de todo lo que ocurrió hace apenas unos días en Las Vegas. Lando Norris sigue siendo el líder, pero en la segunda posición están empatados Oscar Piastri y Max Verstappen.

Viernes 28 de noviembre

Este GP de Qatar arrancará el viernes 28 de noviembre con la única sesión de entrenamientos libres que tendrán los Fernando Alonso, Carlos Sainz y compañía para adaptarse al Circuito Internacional de Losail. Posteriormente llegará un momento muy importante, ya que se celebrará la clasificación para la carrera al sprint, la última en este Mundial de Fórmula 1 2025.

Entrenamientos libres 1: 14:30 – 15:30 horas.

Clasificación para la carrera al sprint: 18:30 – 19:15 horas.

Sábado 29 de noviembre

El sábado 29 de noviembre se presentará por todo lo alto ya que la carrera al sprint se disputará y se repartirán los primeros puntos del fin de semana, que pueden ser decisivos para el Mundial de Fórmula 1 2025. Un rato después llegará la clasificación del GP de Qatar en el Circuito Internacional de Losail, donde los Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc y resto de pilotos buscarán una buena posición en la parrilla de salida del domingo.

Carrera al sprint del GP de Qatar: 15:00 – 16:00 horas.

Clasificación del GP de Qatar: 19:00 – 20:00 horas.

Domingo 30 de noviembre

El colofón final del GP de Qatar será el domingo 30 de noviembre con la gran carrera, donde Lando Norris espera poder acercarse un poco más al título, pero es cierto que todo puede quedar abierto para la última carrera del Mundial de Fórmula 1 2025. El Circuito Internacional de Losail estará listo este día a las 17:00 horas, una menos en las Islas Canarias, para que los pilotos den 57 vueltas en este frenético Gran Premio.

GP de Qatar: 17:00 horas (57 vueltas).

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Qatar: horario de la Fórmula 1

Esta vigesimotercera jornada del Mundial de Fórmula 1 2025, que es el GP de Qatar, puede ser decisivo. Lando Norris puede salir como campeón, pero también puede ser todo lo contrario y ver cómo Max Verstappen se acerca a él en la clasificación y que todo tuviese que decidirse en la última jornada del campeonato, que será en Abu Dabi. Es por ello que este Gran Premio del domingo 30 de noviembre a las 17:00 horas (horario peninsular) coge una gran importancia.

Dónde ver gratis el GP de Qatar de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

Dazn fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 2025. Esta plataforma emitirá todos los entrenamientos libres, las clasificaciones, la carrera al sprint y el Gran Premio. Es por ello que este GP de Qatar se podrá ver en directo por televisión a través del canal Dazn F1, que está disponible en diferentes plataformas. Hay que destacar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que ocurra en el Circuito Internacional de Losail, por lo que no se podrá ver por TV gratis.

Los aficionados que siguen a Carlos Sainz y Fernando Alonso, además de los amantes de la velocidad y de la adrenalina, que quieran ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Qatar del Mundial de Fórmula 1 2025 deben saber que podrán hacerlo a través de la aplicación de Dazn. Esta app se puede descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también ofrecerán a sus clientes su página web para que puedan ver todo lo que suceda en el Circuito Internacional de Losail con un ordenador.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en el fin de semana del Mundial de Fórmula 1 2025 que se celebra en el Circuito Internacional de Losail. Narraremos en directo y en vivo online la carrera al sprint, la clasificación para el Gran Premio y el GP de Qatar. Cuando terminen las diferentes pruebas publicaremos las crónicas y también compartiremos las declaraciones de Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dónde escuchar por la radio el GP de Qatar de F1

Todos los aficionados a este deporte que están siguiendo el Mundial de Fórmula 1 2025 que no puedan ver el GP de Qatar en directo por televisión ni en streaming y en vivo online podrán escuchar por la radio gratis todo lo que suceda en el Circuito Internacional de Losail. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el país asiático para contar todo lo que esté ocurriendo sobre el asfalto.

Circuito del GP de Qatar de F1

El Circuito Internacional de Losail, situado en la ciudad del mismo nombre, será el escenario donde se correrá este apasionante GP de Qatar del Mundial de Fórmula 1 2025 que tenemos por delante. En 2021 se disputó el primer Gran Premio sobre este trazado que tiene una longitud de 5,419 kilómetros, donde se tendrá que dar un total de 57 vueltas. Sólo tiene una zona de DRS y tiene un total de 16 curvas. Lando Norris, en 2024, consiguió la vuelta rápida en carrera cuando detuvo el cronómetro en 1:22:384.