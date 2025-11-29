Así queda la parrilla de salida del GP de Qatar: las posiciones de los pilotos de F1
Piastri logró la pole en la clasificación del GP de Qatar
Norris saldrá segundo y Verstappen tercero
Piastri da otro mordisco a Norris en su prueba fetiche con Alonso séptimo y Sainz octavo
Piastri le arrebató la pole a su compañero de equipo Norris y saldrá desde la primera posición de la parrilla este domingo en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Verstappen se coló en tercera posición y deja viva la lucha por el Mundial. Los españoles tuvieron una buena actuación: Carlos Sainz saldrá séptimo y Fernando Alonso octavo.
En la Q1 en Qatar, Lewis Hamilton se la volvió a pegar. Una vez más el de Ferrari volvió a caer a las primeras de cambio y este domingo saldrá desde la decimoctava posición. Junto a él se quedaron fuera Colapinto, Stroll, Ocon y Tsunoda.
Sainz y Alonso también dieron la cara en la Q2. Los españoles estaban haciendo una buena clasificación en Qatar. Los pilotos que se quedaron fuera e el último corte fueron Hulkenberg, Lawson, Bearman, Bortoleto y Albon.
Así queda la parrilla
- Piastri
- Norris
- Verstappen
- Russell
- Antonelli
- Hadjar
- Carlos Sainz
- Fernando Alonso
- Gasly
- Leclerc
- Hulkenberg
- Lawson
- Bearman
- Bortoleto
- Albon
- Tsunoda
- Ocon
- Hamilton
- Stroll
- Colapinto