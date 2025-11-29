Así queda la parrilla de salida del GP de Qatar: las posiciones de los pilotos de F1

Piastri le arrebató la pole a su compañero de equipo Norris y saldrá desde la primera posición de la parrilla este domingo en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Verstappen se coló en tercera posición y deja viva la lucha por el Mundial. Los españoles tuvieron una buena actuación: Carlos Sainz saldrá séptimo y Fernando Alonso octavo.

En la Q1 en Qatar, Lewis Hamilton se la volvió a pegar. Una vez más el de Ferrari volvió a caer a las primeras de cambio y este domingo saldrá desde la decimoctava posición. Junto a él se quedaron fuera Colapinto, Stroll, Ocon y Tsunoda.

Sainz y Alonso también dieron la cara en la Q2. Los españoles estaban haciendo una buena clasificación en Qatar. Los pilotos que se quedaron fuera e el último corte fueron Hulkenberg, Lawson, Bearman, Bortoleto y Albon.

Así queda la parrilla