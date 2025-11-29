MUNDIAL DE FÓRMULA 1 2025: GP DE QATAR

Así queda la parrilla de salida del GP de Qatar: las posiciones de los pilotos de F1

Piastri logró la pole en la clasificación del GP de Qatar

Norris saldrá segundo y Verstappen tercero

Piastri da otro mordisco a Norris en su prueba fetiche con Alonso séptimo y Sainz octavo

parrilla Qatar
Piastri y Norris. (Getty)
Luis Cobos
  • Luis Cobos
  • Jerezano con sangre madrileña. Redactor de deportes. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Amor eterno por la pelota.

Piastri le arrebató la pole a su compañero de equipo Norris y saldrá desde la primera posición de la parrilla este domingo en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Verstappen se coló en tercera posición y deja viva la lucha por el Mundial. Los españoles tuvieron una buena actuación: Carlos Sainz saldrá séptimo y Fernando Alonso octavo.

En la Q1 en Qatar, Lewis Hamilton se la volvió a pegar. Una vez más el de Ferrari volvió a caer a las primeras de cambio y este domingo saldrá desde la decimoctava posición. Junto a él se quedaron fuera Colapinto, Stroll, Ocon y Tsunoda.

Sainz y Alonso también dieron la cara en la Q2. Los españoles estaban haciendo una buena clasificación en Qatar. Los pilotos que se quedaron fuera e el último corte fueron Hulkenberg, Lawson, Bearman, Bortoleto y Albon.

Así queda la parrilla

  1. Piastri
  2. Norris
  3. Verstappen
  4. Russell
  5. Antonelli
  6. Hadjar
  7. Carlos Sainz
  8. Fernando Alonso
  9. Gasly
  10. Leclerc
  11. Hulkenberg
  12. Lawson
  13. Bearman
  14. Bortoleto
  15. Albon
  16. Tsunoda
  17. Ocon
  18. Hamilton
  19. Stroll
  20. Colapinto

