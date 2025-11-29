Cómo va la clasificación F1 del GP de Qatar, en directo: dónde ver gratis y última hora de Alonso y Sainz en vivo

El Gran Premio de Qatar alberga este fin de semana el que quizá sea el capítulo final en la lucha por el Mundial de Fórmula 1 2025. Tres aspirantes buscarán este sábado una de las poles más valiosas del año en un circuito como el de Losail donde adelantar no es nada sencillo. Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen se juegan buena parte de sus opciones de ganar el campeonato de pilotos. Sigue en directo en OKDIARIO la clasificación del GP de Qatar.

Aunque también habrá que estar muy pendientes de lo que hagan los españoles después de sus buenos resultados en la carrera al sprint de este sábado. Fernando Alonso fue séptimo tras ser adelantado por los Red Bull y Kimi Andrea Antonelli y Carlos Sainz conservó su octava posición de salida. Ahora en la clasificación buscarán darnos otra alegría.

Piastri, por tercer año consecutivo, ganó la sprint de Qatar. El segundo clasificado recortó dos puntos a su compañero, que quedó tercero por delante de Verstappen. George Russell, segundo, en medio de los McLaren. El australiano, que desveló presiones de su equipo para ayudar a Norris, está haciendo todo lo contrario.

Al menos, en las tres primeras sesiones de Qatar. Las ha liderado todas y a las 19:00 horas tendrá otra oportunidad de agarrar una pole de oro para la carrera de este domingo (17:00). El Mundial está así: el líder sigue siendo Norris con 396 puntos, 22 más que Piastri (374) y 25 que Verstappen (371).

Dónde ver la clasificación del GP de Qatar

Este GP de Qatar se puede ver en directo por televisión a través del canal Dazn F1, que está disponible en diferentes plataformas. Hay que destacar que este canal es de pago y hay que estar suscrito para disfrutar de todo lo que ocurra en Losail, por lo que no se podrá ver por TV gratis. En OKDIARIO te contaremos todo lo que suceda desde la previa, la clasificación minuto a minuto y las mejores reacciones en el post.