Cómo va la clasificación F1 del GP de Qatar, en directo: dónde ver gratis y última hora de Alonso y Sainz en vivo

Sigue en directo la clasificación del GP de Qatar con nosotros
El Gran Premio de Qatar alberga este fin de semana el que quizá sea el capítulo final en la lucha por el Mundial de Fórmula 1 2025. Tres aspirantes buscarán este sábado una de las poles más valiosas del año en un circuito como el de Losail donde adelantar no es nada sencillo. Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen se juegan buena parte de sus opciones de ganar el campeonato de pilotos. Sigue en directo en OKDIARIO la clasificación del GP de Qatar.
Aunque también habrá que estar muy pendientes de lo que hagan los españoles después de sus buenos resultados en la carrera al sprint de este sábado. Fernando Alonso fue séptimo tras ser adelantado por los Red Bull y Kimi Andrea Antonelli y Carlos Sainz conservó su octava posición de salida. Ahora en la clasificación buscarán darnos otra alegría.
Piastri, por tercer año consecutivo, ganó la sprint de Qatar. El segundo clasificado recortó dos puntos a su compañero, que quedó tercero por delante de Verstappen. George Russell, segundo, en medio de los McLaren. El australiano, que desveló presiones de su equipo para ayudar a Norris, está haciendo todo lo contrario.
Al menos, en las tres primeras sesiones de Qatar. Las ha liderado todas y a las 19:00 horas tendrá otra oportunidad de agarrar una pole de oro para la carrera de este domingo (17:00). El Mundial está así: el líder sigue siendo Norris con 396 puntos, 22 más que Piastri (374) y 25 que Verstappen (371).
Q3
¡Cuatro minutos de tensión!
Es el momento de la temporada. Se reanuda la sesión y los tres aspirantes al título buscarán un tiempo que les dé la pole.
Q3
Ojo al trompo de Leclerc
Ha pasado desapercibido por la lucha de McLaren, pero el monegasco está décimo tras dar varios giros 360º por un patinazo en plena vuelta. Alonso séptimo, por delante de Sainz, antes del último asalto. Por cierto, la FIA investiga a Williams, pero en ningún caso podría haber sanción para el madrileño.
Q3
¡Bandera roja!
Por un plástico que ha desprendido una rueda de Sainz. Error garrafal de Williams en boxes. «No puedo correr, ¿qué cojones?», decía el madrileño por radio antes de que el trozo se soltase de su neumático. Más suspense a la Q3.
Q3
¡Norris primero por 35 milésimas!
De momento la mejor vuelta es la de Norris, líder por poquísimo delante de Piastri. Los McLaren en otra galaxia respecto a Verstappen, que está cuarto a medio segundo de Lando y por detrás de Russell. Sainz está sexto y Alonso está en vuelta con neumático usado. Gastará el nuevo al final.
Q3
Una Q3 súper emocionante
Que va a empezar en nada. En juego la pole más importante del año que puede ‘decidir’ al próximo campeón del mundo y otra gran alegría para la afición española con Alonso y Sainz entre los 10 primeros.
Q2
¡Alonso y Sainz a la Q3!
De nuevo, con bastante comodidad, pero en el caso del asturiano quemando todas las gomas blandas nuevas, los españoles se meten en el top 10. Caen eliminados Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto y Alex Albon.
Q2
Norris se salva
Pero sigue debajo de Piastri. Dos décimas más lento que su compañero. Verstappen pasa tercero. Antonelli, Lawson, Albon, Bortoleto y Leclerc en zona de eliminación a falta de un minuto.
Q2
¡Norris en peligro!
Lando no ha corrido ni una sóla vuelta todavía y le quedan menos de tres minutos para buscar un tiempo que le meta en la Q3.
Q2
Sainz, como los grandes
Que lo es, pero su coche no. Sainz se va a meter en la Q3 habiendo gastado sólo un juego de neumáticos, aunque hará otra vuelta. Alonso sí gasta uno nuevo
Q2
Piastri le saca medio segundo a Verstappen
Y Norris no ha corrido todavía. Alonso entra a boxes para poner otro juego de blandos. Está quinto.
Q2
Se retrasa la Q2
Aun con la sorpresa de una nueva eliminación de Hamilton. Recordemos que tampoco pasó de la Q1 en el sprint y en Las Vegas salió último. Norris, el máximo aspirante a la pole de momento tras marcar el mejor tiempo de la Q1.
Q1
¡Hamilton eliminado otra vez!
El inglés saldrá decimoctavo en la carrera de este domingo. Nuevo batacazo del seis veces campeón del mundo. Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Lance Stroll y Franco Colapinto, a la lona. Russell, por delante de Norris, Piastri y Verstappen. Sainz sexto y Alonso undécimo, ambos pasan a la Q2.
Q1
Hamilton puede caer
Mejora Charles Leclerc y Lewis Hamilton se queda anclado en la decimotercera posición. Puede volver a ser eliminado.
Q1
Alonso dará otra vuelta
El asturiano, a una décima de Piastri, aunque los tiempos van a seguir cayendo a plomo. El asturiano montará otro juego nuevo de blandos para continuar progresando. Hadjar está al frente, con Gasly por detrás.
Q1
No vale fiarse
La pista está mejorando considerablemente y Alonso vuelve a cerrar vuelta para ponerse segundo bajando una décima su puesto anterior.
Q1
¡Alonso se pone tercero!
Fernando se queda por detrás de Piastri, que lidera la primera tanda de la Q1, y Russell. Norris es octavo de momento y Verstappen cuarto por detrás del español. Sainz, decimocuarto
Quién se llevó la anterior pole en Qatar
George Russell fue el último en llevarse la primera posición en la clasificación de Losail. ¿Dará la sorpresa este sábado con el Mercedes?
Qué tiene que hacer Norris para salir campeón de Qatar
Lando Norris ganará su primer título de F1 este fin de semana y termina primero en la carrera de mañana, aunque hay un abanico más amplio de opciones.
Así está la clasificación
Ahora mismo, Norris saca 22 puntos a Piastri y 25 a Verstappen tras la carrera al sprint. Así está el top 12 del Mundial:
- Norris: 396
- Piastri: 374
- Verstappen: 371
- Russell: 301
- Leclerc: 226
- Hamilton: 152
- Antonelli: 140
- Albon: 73
- Hadjar: 51
- Hulkenberg: 49
- Carlos Sainz: 49
- Fernando Alonso: 42
Clasificación nocturna
Hora atípica para la F1, y es que si esta sesión arranca a las 19:00 en España, en el circuito de Losail serán las 21:00, casi como en Las Vegas. De esta clasificación depende buena parte de lo que ocurra mañana, ya que es un trazado en el que adelantar es muy difícil.
¡Bienvenidos!
¡Hola a todos! Bienvenidos a una tarde importantísima en el Mundial de F1. La pole de Qatar en juego con el título de pilotos al rojo vivo entre los tres aspirantes: Norris, Piastri y Verstappen. Mucho ojo también a los españoles, Alonso y Sainz, que vienen de realizar una gran sprint. Todo ello te lo contamos a partir de ya.
Q3
¡Alonso sale con usado!
El asturiano había gastado su último juego de blandos nuevos en la primera tanda de la Q3 y ahora sufrirá para conservar el séptimo puesto. ¡Vuelven los protagonistas al asfalto!