Piastri da otro mordisco a Norris en su prueba fetiche con Alonso séptimo y Sainz octavo

Oscar Piastri, por tercer año consecutivo, ganó este sábado la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar. El segundo clasificado del Mundial de Fórmula 1 2025 recortó dos puntos a su compañero Lando Norris, que quedó tercero por delante de Max Verstappen. George Russell, segundo, en medio de los McLaren. Fernando Alonso acabó séptimo tras ser adelantado por los Red Bull en la salida y por Kimi Andrea Antonelli, que adelantó al piloto español para terminar quinto tras aprovecharse de la sanción de cinco segundos a Yuki Tsunoda. Carlos Sainz cerró los puntos conservando la octava posición.

Verstappen pegó dos zarpazos en la salida adelantando a Alonso y a Tsunoda para ponerse cuarto por detrás de Norris. Durante un par de vueltas estuvo cerca del DRS del británico, pero el McLaren va como un tiro en el circuito de Losail y se escapó, aunque sin llegar a alcanzar nunca a Russell. Piastri mostró muchísima autoridad en su trazado fetiche para defender la pole y conseguir un triunfo que le da alas en la batalla por el título.

El australiano, que desveló presiones de McLaren para ayudar a Norris, está haciendo todo lo contrario. Al menos, en las tres primeras sesiones de Qatar. Las ha liderado todas y a las 19:00 horas tendrá otra oportunidad de agarrar una pole de oro para la carrera de este domingo (17:00). El Mundial está así: el líder sigue siendo Lando con 396 puntos, 22 más que Piastri (374) y 25 que Verstappen (371).

Victoria de Piastri y puntos para Alonso y Sainz

La carrera para los españoles fue una huida, en el caso de Alonso de Antonelli, sin éxito, y en el de Sainz de Isack Hadjar. Además, el asturiano no pudo sacar partido de la penalización de Tsunoda al no traspasar los cinco segundos de diferencia por una inoportuna salida a la grava que dañó el suelo de su coche. Ambos se llevan un pequeño, pero valioso botín en una noche en la que los Ferrari ni se acercaron. Charles Leclerc acabó decimotercero y Lewis Hamilton decimoséptimo.