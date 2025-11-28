Piastri resucita en Qatar y Alonso da la campanada en la shouout de Qatar con un cuarto puesto

El shouout del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 dejó un resultado completamente inesperado con respecto a los últimos acontecimientos. Oscar Piastri resurgió de sus cenizas cosechando una mini-pole que reaviva sus opciones de título mundial. El líder Lando Norris fue tercero seguido de un espectacular Fernando Alonso que fue cuarto. Max Verstappen saldrá sexto tras dañar su Red Bull.

Tras varias carreras fuera de posición, Oscar Piastri se reengancha a la lucha por el Mundial con una mini-pole que debe confirmar este sábado para sumar ocho puntos. El australiano le quitó la primera posición in extremis a un George Russell que parece que será uno de los jueces del Mundial.

Tercero fue un Lando Norris que mañana deberá ir a la defensiva y que puede perfectamente ceder su sitio a un Fernando Alonso que partirá cuarto y sin nada que perder en Qatar. El asturiano confirmó las buenas sensaciones durante esta shoutout tras finalizar segundo en la primera sesión. El español se quedó a apenas tres décimas de la pole y apunta a cotas muy altas.

El que tiene que remontar sí o sí para conseguir estar vivo en la lucha por el Mundial es un Max Verstappen que cometió un atípico error que daño el fondo plano de su coche mermándole en la vuelta rápida. El vigente campeón fue sexto incluso adelantado por su compañero Yuki Tsunoda, quien mañana recibirá las pertinentes órdenes de equipo.

Por otra parte, Carlos Sainz finalizó en su meritorio octavo puesto que le pone en los puntos de forma provisional. El piloto de Williams estuvo maximizando sus posibilidades y vengándose de unos Ferrari que terminaron por detrás de él con Charles Leclerc noveno y un espantoso Lewis Hamilton finalizando decimoctavo en estos entrenamientos. Veremos qué sucede, pero todo apunta a una batalla épica con Fernando Alonso en mitad de toda la contienda.