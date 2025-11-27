Fernando Alonso avala el ascenso de Newey a jefe: «Es un paso lógico y normal para 2026»

Fernando Alonso aclaró el ascenso de Adrian Newey a jefe de Aston Martin comunicado por la escudería este miércoles. Un día después de conocerse un movimiento que a su vez relegó al actual líder, Andy Cowell, al área de motores, donde triunfó en Mercedes la pasada década, el piloto español asumió el marrón de explicar un cambio de jefatura que cuenta con su aval.

«Él (Cowell) estaba haciendo, internamente, un montón de gestión sobre el lado del motor y la integración del motor con el coche, ha sido un paso normal y lógico para 2026. Tenemos probablemente las dos mejores personas haciendo el coche y el equipo, la integración del motor y el equipo también», comenzó Alonso.

Aston Martin llega a la penúltima cita del Mundial de Fórmula 1 2025 siendo octavo equipo y eso, entre otras cosas, le ha costado el cese de su cargo a Cowell, siendo Newey, responsable del desarrollo del próximo monoplaza, quien asumirá la jefatura a partir de que termine este campeonato. Alonso detalló los motivos de este movimiento que ha sacudido a los de Silverstone y que altera el organigrama de la zona noble del equipo inglés.

El asturiano, rodeado de decenas de periodistas en el circuito de Losail, afirmó que con Newey «solo hay un estilo y es el rendimiento, no hay otra palabra». «Es simplemente una búsqueda sin límites del rendimiento y la perfección. Un gran competidor, un gran líder. Así que creo que en el equipo no es que no estemos en la dirección del rendimiento ahora, pero creo que con Adrian será aún más extremo. Si podemos abrazar esa aproximación entre todos, no podemos olvidar que este equipo es todavía muy nuevo», añadió Alonso.

Alonso bendice el cambio de jefe en Aston Martin

«La base del equipo son 300 personas de los tiempos antiguos y ahora el equipo creció tan rápido en los últimos dos o tres años, así que muchos de nuestros empleados son nuevos en el deporte, jóvenes, energéticos. Necesitamos a Adrian como guía y tenemos a los dos individuos más exitosos en la F1: Andy Cowell y Adrian Newey», alabó.

«Estamos todos muy unidos, el equipo está en el proceso con la nueva fábrica completada, con el túnel de viento, con todos estos nombres que estamos hablando ahora. Esto son pequeños ajustes para hacer todo lo más eficaz posible», explicó un Fernando que también desveló que dentro de la cabeza del propietario de la escudería, Lawrence Stroll, ya se venía planeando este cambio.

«Nos habla regularmente y, cuando viene a las carreras, todos los días tenemos almuerzo o cenamos juntos. Así que siempre estamos hablando y le pregunto qué es lo mejor para el equipo, qué falta. Obviamente, los pilotos no tenemos el poder de tomar decisiones, pero nos mantiene informados», sentenció el español.

Además, afirmó que los malos resultados hayan influido en esta decisión del dueño de Aston Martin, algo difícil de creer: «La situación en la que estamos es lo que es. Estamos luchando por los últimos puntos en algunas carreras y no estamos contentos con eso, pero esto no realmente influye en cualquier decisión o en cualquier gran cambio en el equipo»