La Fórmula 1 más apretada de los últimos cuatro años: así llegan las cuentas por el título a Qatar

McLaren-Max Verstappen, último capítulo. La lucha acabada por el Mundial de Fórmula 1 2025 llega más viva que nunca al Gran Premio de Qatar tras la impactante descalificación de los dos pilotos de la escudería naranja horas después del final de Las Vegas. A falta de dos carreras y la sprint de este sábado en el circuito de Losail, la pelea por el título está en 24 puntos que se van a disputar Lando Norris, Oscar Piastri y el tiburón de Red Bull.

El de este año es el campeonato más ajustado de los últimos cuatro, ya que desde 2021 no se llegaba a las últimas dos carreras sin saber el campeón. De hecho, esa vez se resolvió en la última vuelta de la última carrera con aquel duelo para la historia entre Lewis Hamilton y Verstappen en el que el holandés ganó su primer Mundial.

Rizando más el rizo, en los últimos 10 años, sólo encontramos dos precedentes en los que la pelea por el título llegase viva a las dos carreras finales. Además de la 2021, la anterior fue cuando Nico Rosberg, con Mercedes, frenó la racha de trofeos de su compañero Hamilton. Y volviendo al presente, toca repasar cómo están las cuentas del Mundial entre los actuales contendientes.

Norris lidera la tabla de pilotos con 390 puntos, 24 más que su compañero, Piastri, y que Verstappen, ambos con 266, aunque aún es segundo el australiano porque tiene más victorias. La primera prueba de fuego será en la sprint, de la que en ningún caso puede salir el campeón, pero donde el ganador sumará ocho valiosos dígitos.

Así puede ganar Norris la Fórmula 1 en Qatar

Si es Norris, sacará más ventaja a los otros dos más aspirantes y si al final del fin de semana la agranda por encima de 25 será campeón del mundo, pues sólo quedarán esos puntos en juego en Abu Dabi. Hay varios escenarios para que ésto se dé, pero la mayoría pasan por ganar la carrera del domingo en un trazado que se adecúa a la perfección a las condiciones de McLaren.

El primero es irse de Qatar con dos puntos más que Piastri y Verstappen o ganar la carrera y sumar un punto más que ambos. Pero es que si lo hace y ni el australiano ni el holandés se llevan la victoria al sprint también lo será. Así como venciendo en la prueba corta y quedando por delante de los otros dos en la larga.

El abanico aún es más amplio, ya que Norris también puede ser campeón si no pierde puntos de ventaja en el sprint y termina entre los ocho primeros por delante de Piastri y Verstappen. También ganará el título si reúne tres dígitos en la prueba del sábado y gana la del domingo y también si sube al podio en la corta y vence en la larga. Si no ocurre ninguna de estas posibilidades, el Mundial llegará a la cita final en Abu Dabi aún más apretado.