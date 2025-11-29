Carrera al Sprint de F1 del GP de Qatar: dónde ver gratis la Fórmula 1 con Fernando Alonso y Sainz hoy
Sigue en directo todo lo que suceda en la carrera al sprint del GP de Qatar de F1
Piastri partirá desde la pole, con Norris tercero y Alonso en un mágico cuarto puesto
¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo de la carrera al sprint del GP de Qatar de F1. Este sábado se disputa la sexta y última prueba al sprint de la temporada 2025. Oscar Piastri partirá desde la pole en busca de redimirse de lo sucedido en Interlagos, donde sufrió un accidente que le dejó fuera de carrera y le hizo perder unos puntos cruciales de cara al campeonato. Sus rivales en la batalla por el título, Lando Norris y Max Verstappen, partirán tercero y sexto respectivamente.
La gran sorpresa del día la protagonizó Fernando Alonso, que logró un magnífico cuarto puesto en la clasificación celebrada el pasado viernes. El bicampeón del mundo de F1 saldrá desde la segunda fila, justo al lado del líder del campeonato, Lando Norris. El británico cuenta con 24 puntos de ventaja sobre Piastri y Verstappen, que empatan a 366 puntos en el segundo puesto.
Norris podría ser campeón en este Gran Premio, pero nunca en la sprint. Para ello, el piloto de McLaren necesita salir de Qatar con dos puntos más de ventaja sobre el segundo clasificado de la F1, es decir, 26 más que Piastri o Verstappen. Al inglés le valdría con terminar entre los tres primeros en la carrera de este sábado y ganar la prueba del domingo, independientemente de lo que hagan sus rivales.
Por su parte, el otro español, Carlos Sainz, no corrió la misma suerte que el piloto de Aston Martin. El madrileño saldrá desde la octava posición con el Williams, detrás del Mercedes de Kimi Antonelli y delante de su ex compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc.
Empieza la vuelta de formación
Acaba de empezar la vuelta de formación, donde los pilotos aprovechan para calentar los neumáticos de cara a la salida. Parece que todos los pilotos salen con neumáticos medios en el último baile al sprint.
Dónde ver la Fórmula 1 del GP de Qatar en directo
El GP de Qatar es la penúltima prueba del Mundial de Fórmula 1. Aquí se podría decidir el campeonato de pilotos si Norris le saca dos puntos a Piastri y Verstappen. En OKDIARIO te contaremos todo lo que pase en la sprint vuelta a vuelta. La carrera se puede ver a través de DAZN, la plataforma que cuenta con los derechos televisivos del Mundial.
A qué hora la carrera al Sprint de F1 hoy
La carrera al sprint del GP de Qatar de F1 comenzará a las 15:00 horas. Fernando Alonso sueña con un gran resultado saliendo desde la cuarta posición.
Arranca el GP de Qatar de F1 con una carrera al sprint, que comenzará a las 15:00 horas y promete ser emocionante. Piastri saldrá desde la pole, Norris tercero y Alonso justo detrás de él en cuarta posición. ¿Conseguirá hacer magia Fernando? Veremos. Os lo contamos todo aquí, en OKDIARIO.
Vuelta 1/19
¡ARRANCA LA ÚLTIMA SPRINT!
Comienza la última sprint de la temporada de F1. Piastri mantiene la primera posición, Norris, tercero, Verstappen sube hasta el cuarto puesto y Alonso pierde dos posiciones con los Red Bull. El español es sexto.