Carrera al Sprint de F1 del GP de Qatar: dónde ver gratis la Fórmula 1 con Fernando Alonso y Sainz hoy

¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo de la carrera al sprint del GP de Qatar de F1. Este sábado se disputa la sexta y última prueba al sprint de la temporada 2025. Oscar Piastri partirá desde la pole en busca de redimirse de lo sucedido en Interlagos, donde sufrió un accidente que le dejó fuera de carrera y le hizo perder unos puntos cruciales de cara al campeonato. Sus rivales en la batalla por el título, Lando Norris y Max Verstappen, partirán tercero y sexto respectivamente.

La gran sorpresa del día la protagonizó Fernando Alonso, que logró un magnífico cuarto puesto en la clasificación celebrada el pasado viernes. El bicampeón del mundo de F1 saldrá desde la segunda fila, justo al lado del líder del campeonato, Lando Norris. El británico cuenta con 24 puntos de ventaja sobre Piastri y Verstappen, que empatan a 366 puntos en el segundo puesto.

Norris podría ser campeón en este Gran Premio, pero nunca en la sprint. Para ello, el piloto de McLaren necesita salir de Qatar con dos puntos más de ventaja sobre el segundo clasificado de la F1, es decir, 26 más que Piastri o Verstappen. Al inglés le valdría con terminar entre los tres primeros en la carrera de este sábado y ganar la prueba del domingo, independientemente de lo que hagan sus rivales.

Por su parte, el otro español, Carlos Sainz, no corrió la misma suerte que el piloto de Aston Martin. El madrileño saldrá desde la octava posición con el Williams, detrás del Mercedes de Kimi Antonelli y delante de su ex compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc.