Fernando Alonso celebra su gran cuarto puesto en la shouout de Qatar: «24 años de experiencia tienen sus ventajas»

Fernando Alonso brilló en la clasificación de la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar con un cuarto puesto con el que vuelve a hacer magia con el Aston Martin. El piloto español volvió a exprimir a su monoplaza para acabar en cuarto lugar, segunda fila de salida para el sprint de este sábado. De ahí que Alonso reconociera estar «contento» porque este es «uno de los mejores resultados de la temporada».

En concreto, es el mejor resultado del año en una clasificación. «Los 24 años de experiencia y mis 44 años tienen sus ventajas», comentó Fernando Alonso tras esta sesión en Qatar, dejando claro que todos los años que lleva en la Fórmula 1 sirven para mucho. «Tengo más jet-lag, pero conozco mejor las pistas», añadió el piloto de Aston Martin. La experiencia en este caso sirvió para mucho: un cuarto puesto milagroso en esta clasificación del sprint de Qatar, penúltima carrera de la temporada en Fórmula 1.

«Este es un circuito de alta velocidad y el coche estaba bien, pero hemos llegado a la Q3 y hemos hecho una gran vuelta», continuó Fernando Alonso, que ya había sido tercero en los primeros entrenamientos libres.

Con todo ello, Fernando Alonso se sintió muy calmado, ya que «vamos paso a paso y mañana es la carrera al sprint, de cara a la carrera del domingo a ver si podemos mejorar el subviraje».

Así, Fernando Alonso partirá cuarto en el sprint y sin nada que perder en Qatar. El piloto asturiano de Aston Martin confirmó las buenas sensaciones durante esta shoutout tras finalizar segundo en la primera sesión. El español se quedó a apenas tres décimas de la pole y apunta a cotas muy altas en una penúltima carrera de un Mundial que el asturiano tiene muchas ganas de que acabe.