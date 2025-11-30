Así fue la espectacular salida de Qatar: Verstappen devora a Norris y Alonso y Sainz suben dos puestos
El de Red Bull engulló al líder del campeonato a la primera de cambio
Russell y Hadjar fueron adelantados por los pilotos españoles

Max Verstappen lo ha vuelto a hacer. Y Lando Norris ha vuelto a caer en su trampa. El tetracampeón engulló al líder de la Fórmula 1 en la salida más importante del Mundial de 2025 para ponerse segundo por detrás de Oscar Piastri en la carrera del Gran Premio de Qatar. Los pilotos españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso ganaron dos posiciones al adelantar a George Russell e Isack Hadjar. El madrileño subió al quinto puesto y el asturiano al sexto.
Pero la salida no fue lo único emocionante del inicio de la carrera porque un accidente entre Nico Hulkenberg y Pierre Gasly y el coche de seguridad salió justo en la vuelta 7, momento crítico para entrar a boxes y evitar la parada obligatoria en la 25. ¿Los únicos que no lo hicieron? Los McLaren. Increíble lío que afectó direcamente a Piastri y Norris.
Las puertas del cielo se le abrían de nuevo a Verstappen tras la descalificación doble de Las Vegas porque tarde o temprano sería lideraría la carrera. Esta situación también daba todas las opciones a los españoles, que iban a subir dos posiciones más con la parada de los McLaren.
