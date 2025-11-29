Piastri se lleva una pole Mundial con Verstappen detrás de los McLaren, Sainz séptimo y Alonso octavo

Oscar Piastri lo clavó, cuando más lo necesitaba, y se llevó la pole del Gran Premio de Qatar para elevar más que nunca sus opciones de ganar el Mundial de Fórmula 1 2025. Habrá épica en la carrera de este domingo en el circuito de Losail (17:00 horas) después de que el australiano arrebatase a su compañero, Lando Norris, la primera posición por una torpeza sideral del piloto británico, que se quedó sin tiempo para realizar un último ataque. Los McLaren, muy superiores, tendrán por detrás al tiburón, Max Verstappen, en la salida más apasionante y decisiva del año.

Más de 400 metros para decidir un título, en los que también tendrán mucho que decir los españoles, que van como un tiro este fin de semana. Carlos Sainz saldrá séptimo por delante de Fernando Alonso y antes que ellos lo harán George Russell, Kimi Andrea Antonelli e Isack Hadjar. Pierre Gasly y Charles Leclerc, con muchísimos problemas, cerraron el top 10 de una vibrante clasificación.

No es el año de Lewis Hamilton. Ni el lustro… Desde que Verstappen le arrebató su octavo título en la última vuelta del GP de Abu Dabi 2021, el inglés se ha sumergido en una espiral negativa de cuatro años en los que lo único a celebrar fue su victoria del año pasado en Silverstone ante su gente. Eso fue antes de fichar por Ferrari, donde se está viendo el declive del piloto más laureado de la historia junto a Michael Schumacher.

Este sábado cayó eliminado, otra vez, en una Q1 tras hacerlo en la sprint de este GP de Qatar y el fin de semana pasado en Las Vegas. Sin ritmo y abatido mentalmente, Hamilton saldrá decimoctavo por detrás de Esteban Ocon y Yuki Tsunoda y sólo por delante de Lance Stroll y Franco Colapinto. Sainz y Alonso pasaron con cierta comodidad a la Q2 y ya son 35 parrillas consecutivas en las que el asturiano sale por delante de su compañero en Aston Martin.

Piastri puede retrasar el Mundial de Norris

Los españoles fueron como un tiro también en la Q2 y se metieron en el top 10 barriendo a los dos Sauber, Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, a Liam Lawson, Oliver Bearman y al compañero del madrileño, Alex Albon. Sainz le metió cuatro décimas y confirmó otra vez el cambio de líder en Williams. Piastri presentó su candidatura a la pole por delante de Norris y Verstappen y la Q3 iba a estar llena de alicientes. Alonso jugaba sin red, al gastar todos los juegos de ruedas blandas para sellar su pase al último asalto.

La emoción de la Q3 se frenó en seco con una buena dosis de suspense al desprenderse un adhesivo de una de las ruedas del Williams de Sainz. Error grande de Williams que, de momento, le ha costado una investigación de la FIA. Con el reloj en 5:27, Norris estaba por delante de Piastri tras una vuelta que mejoró medio segundo a la de Verstappen, por detrás incluso de Russell. McLaren está en otra galaxia en Losail.

El australiano, que está fortísimo en Qatar (ganó también la sprint), quiere atrasar a toda costa el Mundial de un Norris que se quedó sin tiempo para correr la última vuelta por calibrar mal y abortar en su segundo intento por hacerse el lío en la curva 2. Verstappen, tres décimas por debajo de la pole de Piastri, atacará con todo a sus víctimas favoritas en una carrera que puede decidir el campeonato.

Así queda la parrilla de Qatar