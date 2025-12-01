Alonso no se moja con el campeón de la Fórmula Uno: «Los tres se lo merecen»

La pelea por el Mundial de la Fórmula Uno no pasa desapercibida para Fernando Alonso.A pesar de haber estado fuera de la pelea por el título desde hace mucho, el español valoró la fiesta que habrá este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi. La última carrera del Mundial que elegirá al próximo campeón entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.

Apenas les separan doce puntos y el morbo está por las nubes, pero el de Aston Martin no quiso entrar en elegir a quién le gustaría levantar el título en el Yas Marina: «Ahora mismo están ahí, es increíble. Fue McLaren un poco más rápido, pero las circunstancias siempre influyen…y ahora toca Abu Dhabi. Será genial para el deporte y sobre todo para los tres», comentó cuando le preguntaron sobre la clasificación después de Catar.

El que más fácil lo tiene es Lando Norris que, salvo carambola, tiene el Mundial en su bolsillo. Verstappen buscará el milagro y Piatri es el que lo tiene más rocambolesco. Aún así, en medio de las quinielas, Alonso se desmarca y apunta a la neutralidad: «Los tres merecen, en cierto modo, ser campeones. Estaré en el coche, bueno yo espero estarlo y si no, vendré aquí y lo veré con vosotros», explicó ante los medios.

Alonso firmó un buen sprint y cerró el domingo con puntos en la séptima plaza. En total, el español es duodécimo con 48 puntos y buscará una última suma para cerrar la temporada lo mejor posible con amplias expectativas de cara a 2026 con Newey. Aun así, el bicampeón del mundo será un ‘aficionado’ más que vivirá desde dentro una de las peleas más apretadas que se recuerdan por un Mundial de la Fórmula Uno. La estrategia será clave, y Verstappen tendrá un último asalto con los McLaren.