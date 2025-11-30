Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1: Verstappen puede ser campeón en Abu Dabi

La clasificación del Mundial de Fórmula 1 se apretó más que nunca a falta de una carrera para la conclusión. Max Verstappen ganó el Gran Premio de Qatar aprovechándose de un tremendo error estratégico de McLaren al inicio de la carrera. Segundo fue Oscar Piastri tras una remontada épica y Lando Norris apenas pudo ser cuarto.

Estos resultados dejan abierta la candidatura de los tres pilotos a ganar el Mundial de Fórmula 1 con una clasificación ajustada al milímetro. Norris sigue liderando el campeonato con 408 puntos con 396 de Verstappen y 392 de Piastri en una escena que se emulará lo sucedido en Abu Dabi 2010 cuando Fernando Alonso perdió el Mundial ante Sebastian Vettel y Mark Webber.

Verstappen será campeón en Abu Dabi si gana la carrera y el británico termina en cuarta posición. Piastri lo tiene bastante más complicado porque debe ganar la carrera y esperar que su compañero sea sexto. A Oscar le da igual el resultado de Verstappen siempre que sea el primero de la carrera.

Pese a todo, Norris puede considerarse afortunado al rascar dos puntos en la penúltima vuelta tras adelantar a un Kimi Andrea Antonelli que cometió un error que le relegó a la quinta posición. Sin ese error, el británico tendría que haber sido segundo para contrarrestar a Verstappen en la último carrera.

Lando sigue siendo el gran favorito, pero McLaren cometió un gravísimo error en la vuelta 7 al ser el único equipo que decidió permanecer en pista mientras salía el safety-car tras un accidente entre Pierre Gasly y Nico Hulkenberg. La escudería británica no podrá hacer lo mismo en el circuito de Yas Marina o lo pagarán con el título.

Carlos Sainz, por su parte, el segundo podio de la temporada con Williams tras firmar un increíble tercer puesto. El madrileño mostró un ritmo increíble aguantando a los McLaren y siendo prácticamente el juez de un Mundial que ahora se marcha a Abu Dabi con todo en el aire.

Clasificación de pilotos del Mundial de Fórmula 1

Lando Norris: 408 puntos Max Verstappen: 396 Oscar Piastri: 392 George Russell: 309 Charles Leclerc: 228 Lewis Hamilton: 152 Kimi Andrea Antonelli: 150 Alex Albon: 73 Carlos Sainz: 64 Isack Hadjar: 51 Nico Hulkenberg: 49 Fernando Alonso: 48 Oliver Bearman: 41 Liam Lawson: 38 Yuki Tsunoda: 33 Lance Stroll: 32 Esteban Ocon: 32 Pierre Gasly: 22 Gabriel Bortoleto: 19 Franco Colapinto: 0 Jack Doohan: 0

Clasificación de constructores