Alonso celebra el milagro con palo a Aston Martin: «Es mucho más difícil de lo que se ve por la tele…»

Fernando Alonso celebró su milagroso séptimo puesto en la carrera del Gran Premio de Qatar poniendo en su sitio a Aston Martin, cuyo monoplaza para este Mundial de Fórmula 1 2025 es casi imposible de pilotar salvo para uno de los mejores de todos los tiempos como es el español. Este domingo volvió a hacer magia y se llevó ocho puntazos del circuito de Losail.

«Jolín, imagínate. He sumado 30 puntos en todo el año y ocho aquí… En carrera no pensaba de ninguna manera acabar séptimo. Con los brazos abiertos cogemos este resultado», comenzó Alonso. «El coche de seguridad varió un poco las estrategias. Ha sido diferente a lo que esperábamos. En cuanto a nosotros, no tenemos ritmo, afortunadamente Qatar es el segundo circuito más difícil de adelantar después de Mónaco», añadió.

«Mejor imposible, desde la salida salió todo muy bien adelantando a Hadjar. Después aguantamos ahí. Hicimos un 360º, el coche es totalmente inconducible. Perdí el coche por desgracia y pude seguir por suerte en un circuito como Qatar», explicó. «Nosotros no podemos empujar, acabamos con el neumático delantero. Vamos al 50% y aun así acabamos sin neumático. Este coche es mucho más difícil de conducir de lo que se ve por la tele», aseguró.