El extraño adelantamiento de Lando Norris a Kimi Antonelli que deja en bandeja el Mundial al inglés

Kimi Antonelli ejerció como juez del Mundial de Fórmula 1. El piloto más joven de la parrilla, de apenas 19 años, cometió presuntamente un error a una vuelta del final del Gran Premio de Qatar que benefició a Lando Norris. El inglés concluyó en la cuarta posición de la carrera y tendrá mucha ventaja sobre Max Verstappen en la carrera final que decide el Mundial tras una estrategia desastrosa de McLaren que casi les cuesta la carrera.

Porque de no haber cometido Kimi Antonelli esa salida de pista, Lando Norris hubiese necesitado ser segundo en el Gran Premio de Abu Dabi para ser campeón. Al piloto de McLaren, tras conseguir estos dos puntos de rebote, tiene más margen valiéndole ser tercero para conseguir el que sería su primer título Mundial. Con tres candidatos, esto es un balón de oxígeno para Norris.

El extraño momento en el que Norris logró superar a Antonelli 😵#CatarDAZNF1 🇶🇦 pic.twitter.com/JOmrrxxamZ — DAZN España (@DAZN_ES) November 30, 2025

Muchos internautas desarrollaron una teoría de la conspiración asegurando que Mercedes está más interesado en que gane un piloto de McLaren el Mundial que el propio Max Verstappen por la motorización. La escudería papaya lleva un motor Mercedes, mientras que Red Bull utiliza Honda. Por este motivo, Antonelli no habría tenido reparos en seguir ‘órdenes de equipo’ para beneficiar a la marca.

Sea cierto o no, la realidad es que el Mundial se ha puesto muy de cara para Lando Norris tras los dos puntos que le ‘regaló’ el falló de Antonelli a apenas una vuelta del final. El británico puede conseguir su primer título Mundial en una temporada en la que Verstappen está protagonizando una remontada de época. Si alguien sabe de lo que es ganar en Abu Dabi in extremis ese es un Max que ya lo hizo en 2021 ante Lewis Hamilton. En esta ocasión parece mucho más complicado, pero nunca digas nunca en la Fórmula 1.