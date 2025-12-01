Aston Martin presentará el 9 de febrero el coche que puede cambiar el destino de Fernando Alonso

Fernando Alonso ya cuenta los días para que Aston Martin presente el coche con el que buscará el asalto a su tercer Mundial. El equipo de Fórmula 1 programó la presentación del nuevo monoplaza para el lunes 9 de febrero de 2026. Se trata del primer coche en el que ha trabajado desde cero el ingeniero británico Adrian Newey, ahora el nuevo jefe de la escudería de Silverstone, según anunció la estructura en redes sociales.

Hay que recordar que con la nueva campaña de 2026 llega la nueva normativa de la Fórmula 1. Este curso está lleno de incertidumbre y expectativas generadas para un Fernando Alonso que podría tener un coche ganador después de mucho tiempo. Existe una alta expectación alrededor de Aston Martin por contar como director con Newey, gurú de la aerodinámica y el gran responsable de los títulos de Red Bull de 2010 a 2013 y de 2021, 2022, 2023 y 2024, gracias sus diseños.

Ahora, después de que el equipo de Silverstone anunciara su incorporación el 10 de septiembre de 2024 para el primer trimestre de 2025, Newey ha podido participar desde el primer momento en la creación del nuevo AMR26.

El nuevo monoplaza verde saldrá a la luz el 9 de febrero, después de la primera tanda de test en Barcelona, del 26 al 30 de enero del próximo año, por lo que el nuevo Aston Martin no saltaría a pista hasta los test en Baréin, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20.

Fernando Alonso, a sus 44 años, tiene fundadas esperanzas en poder optar a conseguir grandes resultados. El asturiano, atrás en 2023, pudo volver a disfrutar de las mieles del podio con un Aston Martin competitivo durante esa temporada antes de entrar en la regresión actual que le sitúa como el séptimo coche de la parrilla.

Pese a todas estas decepciones, el asturiano no ha perdido la fe y quizá ese 9 de febrero sea el momento de saber si volverá a estar cerca de los mejores o si todo han sido fuegos artificiales. Aston Martin y Newey prometen un monoplaza histórico.