Adrian Newey ya es el jefe de Aston Martin. La escudería lo ha confirmado este miércoles a través de un comunicado en el que confirma que el encargado de diseñar el monoplaza de Fernando Alonso en 2026 también será quien lidere al equipo al completo. También en las carreras. El súper ingeniero británico sustituirá a Andy Cowell a partir de la finalización del presente Mundial y éste pasará al área de motores, donde triunfó en Mercedes.

Aston Martin asegura en su comunicado que el ascenso de Newey ha sido de mutuo acuerdo con Cowell, con el que ha mantenido bastantes conflictos en los últimos meses precisamente causados por las dudas sobre quién ostentaba la máxima jefatura: «Aston Martin Aramco anuncia cambios en la estructura de liderazgo antes de la temporada 2026».

«Andy Cowell y Adrian Newey acordaron dividir sus responsabilidades para centrarse en sus fortalezas y experiencia individuales, garantizando la eficiencia organizacional. Andy Cowell asumirá un nuevo rol como Director de Estrategia, utilizando su experiencia única para ayudar a optimizar la asociación técnica entre el equipo, Honda, Aramco y Valvoline», añade.

«Adrian Newey asumirá el rol de director del equipo a partir de 2026 y guiará al equipo técnico, incluidas las operaciones del auto en la pista. Lawrence Stroll (propietario de la escudería), presidente ejecutivo, se dirigió hoy al equipo de AMRTC», reza dicho escrito de Aston Martin. Alonso ya sabe que su ingeniero fetiche será quien le guie a partir de la próxima temporada y no sólo con el desarrollo de posiblemente su último coche en la Fórmula 1.

Newey ya habla como jefe

El inglés se pronunció en dicho comunicado, ya como jefe del equipo: «Durante los últimos nueve meses, he visto un gran talento individual en nuestro equipo. Estoy deseando asumir este nuevo rol, ya que nos posiciona en la mejor posición posible para competir en 2026, donde nos enfrentaremos a una situación completamente nueva, con Aston Martin ahora como equipo oficial, y al considerable desafío que supone la nueva normativa. El nuevo rol de Andy, centrado en la integración de la nueva unidad de potencia con nuestros tres socios clave, será fundamental en este proceso».