Bombazo: en Inglaterra aseguran que Horner sustituirá a Cowell como jefe de Alonso en Aston Martin

Un año puede haber durado Andy Cowell como jefe de Aston Martin. Este domingo, tras otro resultado nefasto de la escudería en el Gran Premio de Las Vegas, todo ha saltado por los aires y los días del artífice del motor híbrido de Mercedes podrían estar contados. Fernando Alonso podría cambiar de director y en Inglaterra incluso apuntan a Christian Horner como posible sustituto a partir del año que viene.

Cowell acabaría su etapa en Aston Martin a partir del próximo 7 de diciembre, después de que termine el Mundial de Fórmula 1 2025, al que le quedan dos Grandes Premios, Qatar y Abu Dabi. La situación en el equipo de Alonso parece que ya no es sostenible y desde la cúpula habrían convencido al británico para que dimita.

Aston Martin ha caído a la octava plaza de la clasificación de constructores este domingo y con 72 puntos los números son inadmisibles para la continuidad de uno de los máximos responsables del malísimo año del equipo. Alonso ha insistido durante toda la temporada en que ese coche no estaba para pelear ni por los puntos e incluso en Las Vegas ha llegado a decir que las dos últimas carreras serán de «celebración» por no pilotar más el fatídico AMR25.

Racing News 365, portal holandés de motor, fue el primero en informar tras la carrera de Las Vegas que Cowell será despedido de Aston Martin y minutos más tarde la BBC puso sobre la mesa el nombre de Horner como potencial sustituto. El mítico ejecutivo inglés fue uno de los artífices de las dos etapas gloriosas de Red Bull con Sebastian Vettel y Max Verstappen, siempre de la mano de Adrian Newey, con quien se podría reencontrar en la fábrica de Silverstone.

Terremoto en Aston Martin

Según esta información de la cabecera más importante de Reino Unido, el presidente de la escudería, Lawrence Stroll, también se ha fijado en el ex director de McLaren, Andreas Seidl, así como en el actual jefe del proyecto de Audi en la F1, Mattia Binotto, también mítico de Ferrari, y en el ex director ejecutivo de Aston Martin, Martin Whitmarsh.

Así está la relación entre Horner y Newey

Al parecer, uno de los agravantes de la marcha de Cowell fue una fuerte discusión con Newey sobre quién de los dos está al mando del equipo. Aunque el fin de la relación del aerodinámico con Horner en Red Bull no fue el mejor, apuntan a que en los últimos meses han vuelto a estrechar alzos, lo cual facilitaría la llegada de Christian al equipo verde. El inglés, cabe recordar, que intentó fichar hasta en tres ocasiones a Alonso para subirle al coche de las bebidas energéticas.

Horner aún se encuentra cumpliendo el período obligatorio de pausa desde su desvinculación definitiva de Red Bull y no podría empezar a trabajar en un nuevo proyecto hasta enero de 2026. En caso de fichar por Aston Martin, llegaría en una fase muy avanzada del desarrollo del monoplaza para el próximo campeonato, aunque no estaría fuera de tiempo para coger las riendas junto a Newey.