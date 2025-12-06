Clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025, en directo | A qué hora es y dónde ver la Fórmula 1 gratis hoy

La Fórmula 1 está que arde y este fin de semana celebra en Abu Dabi el último Gran Premio de la temporada. Este sábado se celebra la tradicional clasificación, en la que todos los pilotos buscan el mejor puesto en la parrilla de salida. Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri se juegan el Mundial en esta última prueba del año. Sigue en vivo y en directo online la clasificación del Gran Premio de Abu Dabi de F1.

Clasificación del Gran Premio de Abu Dabi de F1 en directo

Última sesión de clasificación del Mundial de esta temporada y todo por decidir. El Mundial está por decidir y esta sesión de este sábado es muy importante. De ahí que todos los pilotos, pero sobre todo Norris, Verstappen y Piastri, se la jueguen ya este sábado en una clasificación muy decisiva, además de ser la última del año.

Esta clasificación del GP de Abu Dabi en directo arrancará a las 15:00 hora peninsular española. La clasificación, como la carrera, se celebra de noche en el circuito de Yas Marina. El primer Gran Premio que se celebró sobre este trazado que tiene 5,281 kilómetros fue en 2009. Consta de 16 curvas y dos zonas de DRS.

La lucha por el Mundial: Norris, Verstappen y Piastri

El Mundial de F1 2025 ha llegado vivo hasta esta última carrera y, por tanto, también a esta última clasificación que se celebra en Abu Dabi. Son tres pilotos los que pueden ganar el título: Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren).

Lando Norris es el líder de la clasificación con 408 puntos, mientras que Max Verstappen va segundo con 396 y Oscar Piastri tiene 392. Es decir, Norris saca 12 a Verstappen y 16 a Piastri. El ganador de la carrera se lleva 25 puntos, el segundo 18, el tercero 15, el cuarto 12, el quinto 10… Máxima igualdad y emoción para la última carrera y para esta clasificación que decidirá la parrilla de salida en Abu Dabi.

Así, máxima emoción en el Mundial de F1 con este GP de Abu Dabi que cierra la temporada de 2025 y que podrás seguir en vivo y en directo en la web de OKDIARIO.