La AEMET lo confirma: estas van a ser las zonas de Andalucía más afectadas por lluvia y mal tiempo hoy

Hay algunas zonas de Andalucía que van a quedar especialmente afectadas por lluvia y mal tiempo, lo confirma la AEMET. La borrasca Alice ha llegado con mucha fuerza y lo hace de tal manera que nos sumergirá en lo peor de unos días en los que parecerá que deberemos estar muy pendientes de algunos cambios que pueden ser fundamentales. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas horas.

Sin duda alguna, tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas, que hasta la fecha nadie hubiera imaginado que son una realidad. Es momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que pueden acabar siendo esenciales en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. La comunidad que más tiempo parece que se mantiene en ese verano, que es casi perpetuo, acabará marcando una diferencia importante en estos días que hasta la fecha no hubiéramos imaginado que son tan destacados. La previsión del tiempo de la AEMET es mucho más importante de lo que parece en estas próximas jornadas de lo que hubiéramos esperado.

Lo confirma la AEMET

Los expertos de la AEMET no paran de actualizar los mapas del tiempo para saber en todo momento qué es lo que nos está esperando, en unos días en los que realmente todo puede ser posible, lo que tenemos por delante, puede acabar poniendo los pelos de punta, de una forma que no esperaríamos.

Estas fechas de otoño nos deben estar preparados para recibir las borrascas de esta época del año que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de situaciones que pueden ser esenciales en estas próximas jornadas.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de empezar a prepararnos para vivir unos cambios que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Tocará estar muy pendientes de una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca.

Andalucía se prepara para decir adiós a un verano que parece que se ha alargado más de la cuenta, aunque en realidad, puede acabar siendo mucho más intenso de lo que hubiéramos tenido en consideración. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que pueden convertirse en una auténtica pesadilla repleta de lluvias y truenos.

Estas van a ser las zonas de Andalucía más afectadas por las lluvias

Las zonas de Andalucía más afectadas por las lluvias estarán muy pendientes de una serie de situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en esta gran comunidad que, de forma inesperada, se verá afectada por la lluvia.

Tal y como indican estos expertos: «En el tercio nordeste de la comunidad, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan chubascos ocasionales por la tarde. Cielos muy nubosos en el resto, con chubascos y tormentas generalizados que pueden ser localmente fuertes, más intensos y frecuentes durante la tarde, en las sierras Béticas y en el extremo oriental. Temperaturas sin cambios o en ascenso en el tercio occidental, y en descenso en las demás zonas. Vientos de componente este, moderados a fuertes en el litoral almeriense y el Estrecho, y flojos a moderados en el resto».

Estre fin de semana la lluvia hará acto de presencia en determinados puntos del país: «Se espera que la dana Alice mantenga una situación de inestabilidad en el tercio este peninsular, Melilla, Estrecho y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que tenderán a menos en las regiones más al sur. Se prevén fuertes o muy fuertes, con tormenta y ocasionalmente granizo en Baleares y fachada oriental peninsular; siendo incluso probables intensidades localmente torrenciales con acumulados significativos en litorales y prelitorales entre el delta del Ebro y el cabo de la Nao y en Baleares, aunque con incertidumbre en función de la evolución de la dana. Las precipitaciones también podrían acabar afectando a otros puntos del centro-este peninsular. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales en regiones del tercio norte, y abundante nubosidad de evolución por la tarde en el interior. En Canarias, cielos nubosos en los norte con baja probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa en las islas de mayor relieve y poco nuboso al sur.

Probables nieblas o bancos de niebla matinales y vespertinas en el tercio norte peninsular así como en interiores del sureste y de Alborán, donde se prevé la entrada de polvo en suspensión. Ascenso de las temperaturas máximas en el tercio norte y sureste peninsular, notables en interiores del Cantábrico oriental. Descensos en el bajo Ebro y aledaños, y pocos cambios en el resto. Mínimas con pocos cambios en general, con ascensos locales en Castilla y León, Cataluña, Estrecho y Melilla, y descensos en el Cantábrico occidental, norte de Galicia, Málaga y medio Ebro».

Las alertas seguirán activadas: «Precipitaciones y tormentas fuertes o muy fuertes, incluso con probables intensidades localmente torrenciales con acumulados significativos, en Baleares y fachada oriental peninsular. Ascenso notable de las temperaturas máximas en interiores del Cantábrico oriental».