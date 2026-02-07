El Oviedo despedaza la Liga de Tebas por la suspensión contra el Rayo: «Se han saltado las reglas»

No hay día tranquilo en Vallecas, tampoco para la Liga de Tebas, que ahora tiene al Oviedo de morros por la suspensión del partido ante el Rayo. La patronal decidió suspender el encuentro debido al mal estado del terreno de juego vallecano, algo para lo que el club asturiano muestra su solidaridad. No así con la Liga presidida por Javier Tebas, contra la que ha cargado Roberto Suárez, director deportivo del Oviedo.

«Entendemos que aquí hay unas reglas de juego y que se han saltado totalmente. Hay unas condiciones donde nosotros cada partido que tenemos en casa tenemos que pasar unas pruebas de la Liga con sanciones y para nosotros que pase esta situación ahora mismo es vergonzoso», apunta Roberto. La indignación del Oviedo con la Liga de Tebas es total debido a que la suspensión se ha producido apenas 4 horas de que rodase el balón.

Una decisión que la patronal ha tardado en tomar, pese al conocimiento desde el pasado viernes del estado del césped, con el fin de agotar las posibilidades posibles para la disputa. La crónica de una muerta anunciada, vaya. «Creo que se han saltado todas las reglas, ahí está el reglamento para ver en qué condiciones se pueden suspender estos partidos y yo creo que esto indica mucho cómo está la liga española en el fútbol», añade el directo deportivo ovetense.

«Llevamos muchas, trabajamos con horarios, trabajamos con pasar estados del campo, sanciones, afición, pero esto no es normal. No es normal que tengamos a toda la afición viajando, no es normal que tengamos aquí todo preparado para jugar y que se sabe de sobra que el césped del estadio del Rayo Vallecano se acabó de poner ayer, con lo cual es imposible que eso esté bien. Hay que buscar alternativas, hay que buscar soluciones y claramente esto nos pasa a los equipos pequeños. Entendemos que no jugamos ya todos con las mismas reglas», finalizó Roberto mostrando el enfado del Real Oviedo con la Liga de Tebas.

Comunicado del Oviedo sobre decisión de la Liga de Tebas

Tras conocerse la suspensión oficial del partido Rayo Vallecano – Real Oviedo, previsto para hoy a las 14:00 horas en el Estadio de Vallecas, el Real Oviedo comunica lo siguiente:

1. El Club manifiesta su solidaridad y empatía con la plantilla, el cuerpo técnico y la afición del Rayo Vallecano ante la situación que atraviesan, hecha pública en el día de ayer mediante un comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

2. Asimismo, el Real Oviedo reconoce que los organismos competentes hayan priorizado la integridad física y la seguridad de los futbolistas, principios irrenunciables que deben prevalecer en cualquier circunstancia dentro de la práctica deportiva profesional.

3. No obstante, esta decisión supone un perjuicio evidente para nuestra entidad, tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo y económico, al haberse producido una vez efectuado el desplazamiento del equipo, así como para nuestros aficionados y los medios de comunicación que tenían previsto asistir al encuentro.

4. En este sentido, y a la vista de las circunstancias concurrentes, el Real Oviedo expresa su profundo malestar por el grave contratiempo generado y por la alteración sustancial de las condiciones de disponibilidad de jugadores que afecta directamente a nuestro equipo, teniendo en cuenta la situación clasificatoria y la relevancia de los puntos en disputa para ambas entidades. En consecuencia, el Club anuncia que estudiará y ejercitará cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes ante los organismos competentes, con el objetivo de salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar unas condiciones competitivas equitativas.