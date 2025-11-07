Martín Presa explota contra el vídeo del Lech Pozan al Rayo: «Aquí se han cambiado Cristiano y Messi»

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, estalló contras las críticas que hizo el Lech Pozan antes de jugar el partido de Conference League. El club polaco publicó un vídeo rajando del estado de las instalaciones y eso provocó un ambiente muy tenso entre ambas aficiones. Un gesto que no gustó nada al conjunto madrileño por el hecho de poner en evidencia la calidad del estadio.

«El vídeo me parece miserable. En la vida, el burlarse de la humildad de otro club es algo horroroso. Es algo fuera de lo normal y estamos muy molestos. Tenemos el estadio que tenemos. Ha cumplido todos los parámetros que nos exige la UEFA después de un trabajo muy importante durante todo el verano. Es un vestuario que es apto, seguro que habrá otros más lujosos como el de Anoeta o el Bernabéu, pero es digno. Aquí se han cambiado Cristiano y Messi, y no pusieron ninguna pega, creo que ningún jugador del Lech tiene la altura deportiva de estos jugadores», dijo.

El conjunto polaco se quejó de gestos como el hecho de que no hubieran neveras para guardar agua, toallas desgastadas de diferentes colores y que no funcionase la luz en la sala de entrenadores. «Quizás no hemos tenido la suerte que el Ayuntamiento del Pozan, en colaboración con el gobierno de Polonia, les han construido un estadio en el que se han gastado 160 millones de euros para la Eurocopa de 2012. Ya quisiéramos que se gastasen nuestras autoridades eso para construirnos uno a nosotros. Llevo desde hace tiempo viejo que está el estadio y poniendo todo para construirlo nosotros, y no que lo hagan otros. No tenemos los apoyos necesarios. Más allá de los feos, es el hecho de caldear el ambiente una situación como esta porque el fútbol está para unir. Europa está para estrechar lazos entre aficiones y países, no para desunir», comentó el presidente del Rayo en Movistar +.