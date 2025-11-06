La Liga decadente de Tebas: en serio riesgo de perder la quinta plaza de la Champions

Desde el cambio de formato en las competiciones europeas que comenzó la temporada pasada, la UEFA otorga dos plazas extra para la Champions League en función de los resultados de los equipos de las diferentes federaciones. Inglaterra y España se llevaron los cupos la última campaña, por lo que el quinto clasificado de sus respectivas ligas (Newcastle y Villarreal) accedió a la presente fase de liga de la Champions. El mal rendimiento de los equipos de la Liga presidida por Javier Tebas en las competiciones europeas hace peligrar el cupo obtenido el año pasado.

Llegados al ecuador de la fase de liga de Champions, y a la espera de lo mismo en Europa League y Conference, España ocupa el sexto puesto de la clasificación para la plaza extra en la siguiente temporada. En primer lugar, y de manera destacada, se encuentra la Premier. Contar con seis equipos en Champions y nueve entre todas las competiciones supone que sus victorias y empates den menos puntos, lo que no les ha impedido dominar con puño de hierro. En la última jornada de la máxima competición continental, los conjuntos de la Premier han se han apuntado cinco triunfos y un empate.

De acuerdo con la clasificación oficial de la UEFA, el segundo puesto lo ocupa en estos momentos Alemania, que tiene siete equipos en liza. Tres federaciones más superan el rendimiento hasta la fecha de los clubes de la Liga: Portugal, Chipre e Italia. Principalmente, llama la atención la presencia de Chipre en este ranking. El gran motivo es la reciente victoria del Pafos sobre el Villarreal, y el notable botín de puntos que ha supuesto para los chipriotas al contar con sólo un equipo Champions.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England already with monstrous +1.222 this week (5-1-0) in 🔵 UCL alone! 🇩🇪 Germany overtakes 🇵🇹 Portugal to enter Top 2! 👉 It was due to 🇩🇪 Leverkusen’s away win in a direct duel v 🇵🇹 Benfica! Incredible 🇨🇾 Cyprus jumps to 4th! pic.twitter.com/toWcHW5iNB — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 5, 2025

De cara al ranking final de lo que la propia UEFA ha denominado Plazas por Rendimiento Europeo, preocupa especialmente Alemania. Los clubes de la Bundesliga cuentan como principal baza con un Bayern de Múnich lanzado a por el liderato, que otorga una buena cantidad de puntos extra. Además de las victorias de la fase de liga, avanzar rondas en las tres competiciones europeas da puntos. El valor de victorias, empates y avanzar de ronda es el mismo en las tres, por lo que habrá que mirar con la misma atención a Champions, Europa League y Conference a este respecto.

Tebas, a expensas de las eliminatorias

La situación de la Liga de Tebas de cara al cupo extra de la Champions es preocupante. La cuarta jornada de la competición se ha saldado con un paupérrimo balance de una victoria, un empate y tres derrotas. Especialmente sorprendentes han sido los tropiezos de Villarreal (Pafos, 1-0) y Barcelona (Brujas, 3-3), mientras que las derrotas de Real Madrid y Athletic de Bilbao en territorio inglés han ahondado en la incontestable superioridad de la Premier (7-1 ante equipos españoles).

Los conjuntos españoles deberán aferrarse a las eliminatorias para tratar de alzarse a la segunda posición del ranking. La pasada campaña, el buen hacer de Barcelona y Athletic Club, semifinalistas de Champions y Europa League, y de un Betis finalista de Conference fue clave para amarrar el cupo extra. Los equipos de la Liga deberán igualar e incluso mejorar estos resultados si quieren que la quinta plaza de su competición doméstica vuelva a suponer el premio de la Champions. Celta, Betis y Rayo Vallecano saldrán al ruedo esta noche en busca de los puntos que necesita la Liga.