El arbitraje español queda señalado en Champions por una actuación demencial en el Marsella-Atalanta

El arbitraje español vuelve a quedar señalado en Europa. José María Sánchez Martínez y Guillermo Cuadra Fernández fueron los encargados de arbitrar –sobre el césped y desde el VAR– el Olympique de Marsella-Atalanta y no pudieron hacerlo peor. Los italianos se impusieron gracias a un gol que no debió subir al marcador, puesto que inmediatamente antes, uno de sus defensas había cometido una mano clara en su área. Un escándalo que vuelve a reflejar el pésimo nivel del colectivo arbitral patrio en la Champions League.

Ederson, jugador de la Atalanta, intenta despejar un balón en su área, se le va el control y consigue retener el balón ayudándose de su brazo, que está totalmente despegada del cuerpo. Los jugadores del Marsella piden un penalti que es más que claro, pero ni Sánchez Martínez, ni su asistente lo señalan. La jugada sigue y los italianos montan la contra, que termina en un golazo de Samardzic. Un tanto que no debió subir al marcador.

Lío en el Velodrome: – El balón toca en la mano de Ederson.

– La Atalanta sigue la contra.

– 𝐒𝐚𝐦𝐚𝐫𝐝𝐳𝐢𝐜 𝐥𝐚 𝐜𝐥𝐚𝐯𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐜𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚.

– Sánchez Martínez concede el gol.

Los jugadores del Olympique de Marsella reclamaron la mano y Sánchez Martínez comenzó a hablar con el VAR. Allí estaba otro de los sospechosos habituales de nuestra Liga: Cuadra Fernández. El madrileño revisó la jugada y consideró, para indignación de un Velodrome que no daba crédito, que no había nada punible, a pesar de que la mano es clara. El gol subía al marcador para darle, en el minuto 89, la victoria a los bergamascos.

Nuevo lío de los árbitros españoles

La jugada no deja lugar a la duda. Ederson intenta controlar un balón en el área, pero se le va y le pega en el brazo, que está claramente despegado. Ese brazo impide que el balón se escape de su dominio y que, finalmente, pueda despejar. A su vez, con el control que hace con su mano impide que Aubameyang, el delantero del Marsella, pueda cazar ese esférico en el área. Del despeje nace un contragolpe que acaba en gol.

Sánchez Martínez no pita nada, deja seguir y, finalmente, concede el gol. Desde el VAR no hay nadie que le rectifique. Cuadra Fernández se lava por completo las manos y deja que el tanto suba al marcador, dándole una victoria más que polémica al equipo italiano y dejando, nuevamente, al nivel del arbitraje español por los suelos.

La actuación de Sánchez Martínez y de Cuadra Fernández ha indignado en el país vecino. De hecho, el diario más importante francés en el plano deportivo, L’Equipe, abre con la polémica su edición digital en la mañana posterior al partido. «¿Por qué el árbitro no pitó penalti a favor del Olympique de Marsella?», se preguntan, además de llevar el vídeo de la jugada indicando que «el Marsella creyó haber conseguido un penalti», lo que les llevó a no seguir la jugada posterior, que acabó en gol.