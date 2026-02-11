Andalucía sigue en la diana de la AEMET y activa el aviso naranja: «El viernes»

La AEMET sigue poniendo a Andalucía en el punto de mira, se activa el aviso naranja ante una serie de elementos que pueden cambiarlo todo. La lluvia se está convirtiendo en una seria amenaza para una comunidad autónoma que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con algunas peculiaridades que pueden acabar marcando un antes y un después en este punto de España muy castigado por las borrascas que no paran de llegar.

Sin duda alguna, está siendo uno de los inviernos más terribles para esta comunidad autónoma, que ha recibido con mucha fuerza la llegada de un mal tiempo que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que podría haber sido la antesala de algo más. Con algunas novedades especiales que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días. Tocará conocer en primera persona qué es lo que nos está esperando en breve en un punto de España que se ha visto especialmente afectado por unas lluvias que han caído de forma abundante en estos días que hemos pasado. Con la mirada puesta a esta situación del todo inesperada que puede llegar con creces a un punto de no retorno, tocará saber qué puede pasar en estas próximas jornadas. El nivel del agua en este punto del país preocupa a los expertos.

Sigue en la diana de la AEMET Andalucía

Nadie puede quitarle los ojos de encima a una comunidad que se ha visto gravemente afectada por una serie de cambios que pueden ser esenciales. Es momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible.

Andalucía se prepara para una serie de elementos que pueden ser claves y que, sin duda alguna, pueden convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un giro radical para el que quizás no estaremos del todo preparados. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en un lugar de España muy tocado por las borrascas.

Esa agua que tanta falta podría hacer hace unos años, ahora cae en exceso y lo hace prácticamente localizada en unas partes del país que tenemos por delante. Es momento de conocer el esto de una serie de peculiaridades que pueden llegarnos a toda velocidad.

El aviso naranja que llega el viernes

Este viernes llega un aviso naranja que puede cambiarlo todo. Con algunas peculiaridades que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabarán siendo esenciales en estos días que tenemos por delante. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que tenemos por delante y que puede ser esencial. Estaremos pendientes de un giro importante que puede convertirse en la antesala de algo más de cara el fin de semana.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas que se irán extendiendo de oeste a este, con probabilidad de ser localmente fuertes y persistentes en las sierras Béticas. Cota de nieve descendiendo hasta los 1200 metros al final del día. Temperaturas en descenso. Vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes». Será el día de la semana de más riesgo para esta comunidad, siguiendo con la previsión para el resto de España que no pinta nada bien.

Los expertos de la AEMET advierten de que: «Se prevé que se mantenga un tiempo marcado por la circulación atlántica, con el paso de frentes y la entrada de una masa de aire polar húmeda. No obstante, a su vez se espera que vayan ganando peso las altas presiones desde el suroeste peninsular, siendo probable un cambio de tendencia hacia un tiempo anticiclónico los días siguientes, en especial en la mitad sur. De momento, para este día aún predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, con posibles tormentas ocasionales, y con los mayores acumulados en Galicia, Cantábrico, sierras del centro peninsular, Estrecho y sierras de Andalucía, especialmente en sus vertientes oeste, pudiendo ser fuertes y persistentes en todas estas zonas. Nevará en los principales entornos de montaña, con una cota en torno a 1300/1500 m, bajando a 1100/1400 m en la mitad sur peninsular, a 800/1000 m en el noroeste y a 1000/1200 m en el resto. Tiempo estable en Canarias, con cielos nubosos o con intervalos nubosos y posibilidad de alguna llovizna en los nortes de las islas montañosas y, en general, poco nuboso en el resto. Bancos de niebla matinales en zonas de montaña de la vertiente atlántica, con brumas frontales en amplias zonas del territorio. Temperaturas en descenso generalizado, pudiendo hacerlo de forma localmente notable las máximas en el Ebro y fachada oriental peninsular, y con mínimas que se darán al final del día en la mayor parte del territorio. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».